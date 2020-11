La UE i l'OTAN confien en Biden per afrontar el 2021

Que l’arribada de Joe Biden a la Casa Blanca es rep des del Vell Continent amb esperança va quedar clar des de l'endemà de l’anunci dels resultats, amb nombroses felicitacions i piulades favorables de la gran majoria de líders europeus. I, amb aquesta esperança, els membres de la Unió Europea han començat a repensar la seva relació amb els Estats Units amb la voluntat de reflotar el 2021 afrontant els principals reptes globals: la complexa relació amb la Xina, el canvi climàtic o la pandèmia. Així ho van discutir ahir els vint-i-set ambaixadors europeus a petició del president del Consell Europeu, Charles Michel, que té previst portar la qüestió a la cimera de finals d’any.

Fonts comunitàries confirmen que la majoria dels estats membres són partidaris d’aprofitar l’arribada de Biden per donar un nou impuls a unes relacions transatlàntiques en què la UE, a més, tingui un paper més fort i autònom. Així doncs, s’espera que els líders emetin una declaració política en forma de recomanacions per a les institucions europees en la cimera del 10 i l'11 de desembre amb la intenció, a més, de convocar una cimera bilateral Estats Units - Unió Europea el 2021.

L’altre pilar clau de les relacions transatlàntiques que respira tranquil amb la marxa de Donald Trump és l’OTAN i, per això, ahir el seu secretari general, Jens Stoltenberg, es va afanyar a convidar Biden a una cimera a principis d’any, com és de fet habitual quan arriba un nou president a la Casa Blanca. L’OTAN va rebre Trump a Brussel·les el maig del 2017.

Un equip de comunicació femení

Decisions com el nomenament d’Antony Blinken com a secretari d’Estat (multilateralista i europeista) són alguns dels exemples que donen motius d’esperança a la Unió. Però, més enllà, l’últim anunci de nomenaments de l’administració Biden també ha transcendit perquè ha decidit conformar un equip de comunicació liderat íntegrament per dones, encapçalat per Kate Bedingfield, exdirectora adjunta de campanya del demòcrata, i amb Jen Psaki com a secretària de premsa.