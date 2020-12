La UE i el Regne Unit faran un últim esforç per un Brexit pactat

El primer ministre britànic, Boris Johnson, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen,han parlat aquesta tarda durant una hora per telèfon per mirar de superar el bloqueig en les negociacions comercials sobre la futura relació entre el Regne Unit i al UE després del Brexit. No hi ha acord, però les dues parts continuaran negociant in extremis demà a Brussel·les. Gran Bretanya va abandonar la Unió Europea el 31 de gener passat, però les normes que regulen el comerç, els viatges i els negocis no han canviat durant un període de transició que finalitza el 31 de desembre, quan s'establirà una nova relació, amb o sense un acord.

"Les diferències continuen en tres qüestions: igualtat de condicions en les ajudes a les empreses, governança i pesca. I no podem arribar a un acord fins que no es resolguin. Els negociadors tornaran a parlar demà i nosaltres tornarem a parlar dilluns", ha dit en una compareixença televisada Von der Leyen.

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2020

Si les dues parts no arriben a un acord, el divorci del Brexit, de cinc anys, acabarà amb un desenllaç caòtic en plena crisi econòmica per la pandèmia. Els negociadors britànics i de la UE van aturar divendres les converses comercials per demanar als seus líders que intentessin reduir les diferències i aconseguir un acord després que una setmana de negociacions no aconseguís salvar divergències.

Després de mesos de negociacions, les postures gairebé no s'han mogut en les tres qüestions més espinoses: la pesca, les normes de competència i les fórmules per resoldre les futures disputes.

Però cap de les dues parts ha donat les converses per trencades, cosa que suggereix que encara mantenen alguna esperança d’aconseguir un acord que reguli gairebé 1 bilió de dòlars de comerç anual per evitar un final desordenat de més de 40 anys de pertinença britànica al club europeu. En absència d’un acord comercial, el Regne Unit negociaria amb la UE segons els termes de l’Organització Mundial del Comerç, la qual cosa comportaria nous aranzels i pujades de preus potencialment significatives per a algunes mercaderies. Una sortida sense acord és l’escenari de malson per a les empreses i els inversors, que diuen que estalviaria fronteres, espantaria els mercats financers i sembraria el caos en les cadenes internacionals d'abastiment.

El temps és encara més curt a Londres, de fet. Dilluns torna als Comuns la llei del Mercat Interior. En el seu pas per la cambra dels Londres, aquests van eliminar els aspectes que trencaven el protocol d'Irlanda del Nord, del pacte de Divorci. Johnson no pot empassar-se aquest gripau. Però restituir les clàusules que atemptaven contra el Tractat de retirada seria vist com un nou acte de desafiament del Regne Unit a la UE, en el pitjor moment per restaurar la confiança.