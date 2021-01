La UE tem un nou caos fronterer per les noves variants del covid

La tercera onada del coronavirus ha arribat amb uns quants problemes afegits i quan la vacuna encara no s’ha administrat ni a l’1% de la població. Les noves variants de coronavirus, com a mínim la britànica, que s’ha demostrat més contagiosa, han provocat un enduriment de les restriccions de mobilitat a certs països europeus que fan que les institucions comunitàries tornin a témer un dominó de tancaments unilaterals de fronteres. “Normalment estem en contra de qualsevol restricció al lliure moviment, però hem d’analitzar-ho, perquè [sense les restriccions] podem posar més pressió encara al nostre sistema sanitari”, confessava aquest dimecres una font diplomàtica europea.

Justament aquest dimecres els Països Baixos van anunciar un enduriment de restriccions directament vinculades a la nova variant del coronavirus. S’aconsella directament als ciutadans que no surtin del país. S’ha fixat un toc de queda a dos quarts de nou del vespre i s’han estès les prohibicions de viatjar a les persones que provenen del Regne Unit, Sud-àfrica, el Brasil i altres països llatinoamericans. A més, s’endureixen les mesures de quarantena per a tots els viatgers que arriben al país i per als viatgers de fora de la UE s’eliminen les excepcions i s’impedeixen entrades a estudiants, professionals o investigadors, que fins ara estaven exempts de la prohibició. A Bèlgica, també està sobre la taula la prohibició dels viatges no essencials, segons publicaven ahir mitjans com Le Soir, en una decisió que s’hauria de concretar divendres.

Si altres països europeus segueixen el camí de Bèlgica, es tornarà a la situació de la primera onada, quan l’espai Schengen de lliure circulació va quedar absolutament fragmentat, amb la gran majoria dels vols cancel·lats i els aeroports buits. “Les prohibicions de viatges o suspensions de vols no estan justificades i són molt disruptives”, deia dimarts el comissari de Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas. Però Brussel·les ja es va trobar sola reclamant no tancar fronteres durant la primera onada perquè les competències en aquest àmbit són absolutament estatals.

Per això, aquesta és una de les principals qüestions que abordaran aquest dijous a la tarda els caps d’estat i de govern de la Unió Europea, en una nova videocimera per parlar de la coordinació davant la pandèmia. “Un dels principals objectius de la reunió és conscienciar que hi ha necessitat de coordinació. És important identificar els riscos de les variants per veure quines mesures de restricció hem d’aplicar, però cal recordar que són competència dels estats”, deia ahir una alta font comunitària.

En plena arrencada de la campanya de vacunació, han sigut diverses les veus que han reclamat accelerar la distribució i el procés de vacunació arreu, tenint en compte les conseqüències devastadores que el virus està tenint per a la ciutadania europea, els seus sistemes sanitaris i també l’economia.

Per això, abans de la videotrucada, la Comissió Europea va presentar dimarts als Vint-i-set la proposta per comprometre’s a tenir un 70% de la població adulta immunitzada aquest estiu. Segons l’executiu comunitari, un 80% de la població de més de 80 anys i també dels sanitaris hauria d’estar vacunada al març, amb l’objectiu final d’arribar a tenir set de cada deu persones immunitzades entre juny i agost. Els caps d’estat i de govern hauran de decidir aquesta tarda si són capaços de secundar aquest compromís, tot i que ja hi ha escepticisme. Fonts europees no s’atrevien a assegurar ahir que els objectius siguin factibles, i una font diplomàtica directament ho considerava “inassumible” com a objectiu global per a tota la UE: “La Comissió suggereix que arribem al 70% de vacunació de la població adulta abans de l’estiu, però cada estat té els seus propis sistemes, i fins i tot dins els mateixos països hi ha diferències. Brussel·les vol fixar un objectiu ambiciós i intentarem arribar-hi, però al final és cada ministeri qui ha de fixar els seus propis ritmes”.

I, per acabar, l’altre gran tema de debat és la creació d’un certificat europeu de vacunació que hauria de permetre que es reconegui entre països el fet que algú ha sigut vacunat. La proposta va venir de Grècia, que està especialment interessada a fer-lo servir com un passaport per salvar la temporada turística, però hi ha altres països que ho consideren prematur i que simplement estan oberts a estudiar-ho com un certificat mèdic i no d’accés a serveis o per facilitar viatges, perquè encara no està provat que estar vacunat garanteixi la no transmissió del virus. Fonts europees confirmen que caldria que un percentatge suficient de població estigués immunitzada per poder obrir la porta a convertir el certificat en un passaport de vacunació. També hi ha sobre la taula la pregunta de si els ciutadans que hagin rebut vacunes que no són les aprovades per la UE podran tenir-lo.