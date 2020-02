La UE analitza les existències de medicaments i equipament davant l'evolució del coronavirus

La voluntat és enviar un missatge de calma i de coordinació màxima dins la Unió Europea però també d'alerta per mantenir-se preparats i contenir la propagació del virus. Els ministres de Sanitat s'han reunit aquest dijous de manera extraordinària a Brussel·les per fer una crida a la calma i millorar la coordinació entre els estats membres de la UE. També han constatat, però, que hi ha "preocupació per la possible falta d'existències" pel que fa a equipament preventiu o medicaments, ja que bona part provenen precisament de la Xina. Per això s'ha creat un grup de treball per estudiar les existències actuals.

Així ho ha explicat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, que ha assegurat en la roda de premsa posterior a la trobada amb els ministres del ram que l'Agència Europea de Medicaments ja està fent un estudi per avaluar la situació actual dels subministraments de medicaments i equipaments preventius: "Estem ultimant una avaluació sobre les existències i estem preparant una contractació conjunta entre tots els estats membres", ha aclarit.

La UE crida a la calma davant el coronavirus: "Tot està sota control"

Els ministres dels estats membres han parlat també, però, de la necessitat de resoldre de manera conjunta qualsevol imprevist que tingui a veure amb el subministrament d'equipament preventiu, que es fabrica en un 50% a la Xina, on sí que hi ha problemes de provisió de material com ara mascaretes.

Però aquesta és només una de les mesures preventives que s'han notificat en la reunió dels ministres de Sanitat a Brussel·les, on principalment s'ha buscat enviar un missatge polític per garantir que la Unió Europea té la situació sota control. Per això han fet una crida a garantir la coordinació i la cooperació entre tots els estats membres sobretot pel que fa a l'intercanvi d'informació. Les mesures pactades entre els vint-i-set estats membres passen principalment per assegurar que tothom disposa de la informació i preparació necessària, tant des del punt de vista de les autoritats públiques com del personal sanitari.

En aquest sentit, una de les mesures acordades pot ser que els viatgers que provenen de la Xina i, particularment, de la zona del focus del virus hagin de donar explicacions sobre les persones amb les quals han estat en contacte quan siguin a l'entrada de fronteres europees "si les circumstàncies ho justifiquen".