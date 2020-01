La UE evidencia les dificultats d'acollir Guaidó com a president legítim de Veneçuela

Tèbia i complicada acollida a les institucions europees de Brussel·les al líder de l'oposició veneçolana, Juan Guaidó, just un any després que s'autoproclamés president del país llatinoamericà. Guaidó ha agraït el suport a la UE després de les resolucions aprovades per l'Eurocambra i del reconeixement de la gran majoria dels països membres com a president interí legítim, però no ha pogut entrar al Parlament Europeu trepitjant la catifa presidencial ni tampoc l'ha rebut el president de l'Eurocambra. S'ha reunit amb l'Alt Representant, Josep Borrell, i una de les vicepresidentes de l'Europarlament. S'ha escenificat així la complexitat que implica per a la política exterior europea el suport i reconeixement a un president autoproclamat que no ha aconseguit canviar la situació a Veneçuela després d'un any.

Després de Brussel·les, Guaidó va cap a Davos, on hi ha els principals líders internacionals i on té la intenció de reunir-se amb Angela Merkel i Emmanuel Macron, però de moment no ha aconseguit fixar un calendari oficial de reunions tampoc amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ni el de l'Eurocambra, David Sassoli. A Brussel·les, la reunió amb Borrell ha sigut d'un perfil baix, sense compareixença davant els mitjans. Després, al Parlament Europeu, Guaidó ha entrat per la porta de convidats i no per l'entrada oficial dels presidents i caps d'estat, una circumstància que segons fonts parlamentàries ha sigut fruit d'un error humà, però que és una prova més dels equilibris a les institucions europees. No tots els estats membres el reconeixen com a president interí legítim, encara que sí la majoria.

Així, Sassoli no ha rebut Guaidó, sinó la vicepresidenta liberal, Dita Charanzova, i després els eurodiputats espanyols del PP, el PSOE, Ciutadans i Vox s'hi han reunit de manera bilateral en una pugna per guanyar el relat en clau de política interna espanyola. Tant Esteban González Pons (PP) com Luis Garicano (Cs) i Jorge Buxadé (Vox) han retret a Pedro Sánchez que no volgués rebre personalment Guaidó (l'ha rebut la ministra d'Exteriors, Arancha Sánchez Laya). Davant les acusacions, Javi López (PSOE) ha negat que fos perquè el PSOE i Podem tenen "posicions diferents" respecte a la qüestió. També ha defensat que el govern de Sánchez manté una posició "constructiva" sobre el conflicte de Veneçuela, i ha reivindicat el paper actiu de l'Estat en la voluntat de solucionar-lo a través d'unes eleccions lliures.

Malgrat tot, Guaidó ha agraït en una roda de premsa a la UE el seu suport i ha assegurat que "tenen les millors relacions amb Espanya". Però justament després de l'acte, Podem (soci de govern de Sánchez) ha denunciat que l'Eurocambra s'ha allunyat aquest dimecres del paper de "mediador" que hauria de tenir, i ha demanat que actuï d'observador independent en les eleccions legislatives.