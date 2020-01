La Comissió Europea vol salvar el pacte nuclear amb l'Iran

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest dimecres, primer a Brussel·les directament, i després implícitament a Londres, que "no estalviarà cap esforç" en els seus intents de mantenir viu l'acord internacional que impedeix que l'Iran desenvolupi armes atòmiques. Un acord, però, que sembla molt més que condemnat, no només des del refús de la Casa Blanca, el maig del 2018, sinó també des que l'Iran va anunciar un any després que es retirava parcialment del pacte a què havia arribat amb les potències mundials el 2015 arran de les sancions imposades per l'administració de Donald Trump. Des de Londres, Von der Leyen ha esmentat també les evidents "friccions amb la Casa Blanca", tant en política exterior com política comercial, que la crisi amb Iran només ha fet que posar de manifest.

Però la tensió militar desfermada els últims dies entre Washington i Teheran, després de l'assassinat divendres passat del general iranià Qasem Soleimani , alt comandant dels Guardians de la Revolució de l'Iran, amb un cop aeri fet amb un dron mentre es dirigia cap a l'aeroport de Bagdad, a l'Iraq, i de la resposta d'aquesta matinada de dimecres de Teheran, amb l'atac contra bases iraquianes amb presència nord-americana, fa que revifar el pacte sigui pràcticament impossible.

Amb tot, la presidenta Von der Leyen ha informat que el seu cap d'Afers Exteriors, l'espanyol Josep Borrell, continuarà treballant "a mig termini" per arribar a tots els participants en l'acord global amb l'esperança que encara es pugui salvar. Von der Leyen també ha reiterat la necessitat d’aconseguir rebaixar la tensió a la regió: "L'ús de les armes ara s'ha d'aturar per donar espai al diàleg", ha dit, en unes declaracions que ha repetit també, fent una referència implícita al conflicte, durant la conferència que aquest migdia ha ofert a la London School of Economics, de Londres, centrada bàsicament en la nova etapa que la Unió Europea i el Regne Unit obriran a partir del 31 de gener, quan es faci efectiu el Brexit i entri en vigor el període de transició durant el qual s'ha de negociar un nou acord comercial entre Brussel·les i Londres.

Parlant al costat de Von der Leyen, Borrell ha instat a totes les parts implicades en les creixents tensions a descartar més accions militars. "L'últim atac a les bases aèries de l'Iraq utilitzades pels EUA i les forces de la coalició, entre les quals les tropes europees, és un altre exemple d'escalada de la confrontació. No és en interès de ningú apujar l’espiral de la violència ”, ha dit Borrell.

Borrell ha convidat a Brussel·les el ministre d'Afers Exteriors iranià, Javad Zarif, per abordar la crisi, per bé que encara no s'ha fixat una data per a la seva visita. Els ministres d’Afers Exteriors de la UE han organitzat divendres una reunió especial per debatre la crisi en curs.

El futur del Brexit

D'altra banda, durant la conferència a la LSE, i hores abans que aquesta tarda Ursula von der Leyen s'entrevisti amb el premier britànic, Boris Johnson, ha advertit el Regne Unit que les converses per negociar un nou pacte comercial seran "dures". Von der Leyen ha dit que el Regne Unit no pot esperar "una lliure circulació de mercaderies i serveis sense la lliure circulació de persones" i que, en el futur, la col·laboració entre el Regne Unit i la UE serà "més llunyana".

"La veritat és que la nostra associació no pot i no serà la mateixa que abans. I no pot ni serà tan propera com abans perquè darrere de tota elecció [el Brexit] hi ha una conseqüència". Exalumna de la LSE, Von der Leyen ha dit també que no hi hauria "cap compromís" per part de la UE que amenaci la integritat del mercat únic i la unió duanera. I si el Regne Unit es vol allunyar de les regulacions comunitàries, la "col·laboració serà més llunyana".

La presidenta també ha considerat molt difícil aconseguir un acord global de lliure comerç "sense una pròrroga" del període de transició, que es clou el 31 de desembre d'aquest any. Aquesta tarda, però, Boris Johnson dirà a Von der Leyen que no hi haurà cap nova extensió del període de transició, un compromís que, fins i tot, ha quedat reflectit a la llei del Brexit que el Parlament de Westminster està tramitant aquests dies a velocitat de vertigen.