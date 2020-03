La Unió Europea tanca les seves fronteres exteriors durant 30 dies

La Unió Europea també es tanca. Brussel·les s'ha resignat a acceptar el degoteig d'anuncis d'estats europeus que han introduït controls a les seves fronteres per frenar el coronavirus i ha decidit tirar també pel dret i reforçar les fronteres externes de la UE. A través d'un comunicat en vídeo, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha explicat que "cal reduir la pressió sobre el sistema sanitari europeu", després que l'OMS hagi considerat Europa el principal focus de l'epidèmia del coronavirus. Per això Brussel·les ha proposat restringir durant com a mínim 30 dies les entrades considerades "no essencials" a l'espai Schengen.

Quins són els viatges considerats "essencials"? Investigadors, personal sanitari, diplomàtics, europeus que hagin de tornar o persones que tinguin familiars dins la Unió Europea, per exemple. També persones responsables de comerç de béns, ja que una de les prioritats de Brussel·les és garantir el correcte flux del comerç. Per això les restriccions no afectaran aquest àmbit. "Les mesures només funcionen si són coordinades", ha dit Von der Leyen en una declaració de to solemne.

Els principals responsables de la presa de decisions a nivell europeu han treballat aquest dilluns sense parar per via telemàtica en diferents àmbits: reunió de ministres econòmics de la zona euro per acordar un pla de xoc econòmic, reunió de ministres d'Interior i de Sanitat i també videoconferència dels líders del G-7, després de la qual s'ha decidit fer aquest anunci. Segons Von der Leyen, hi haurà més mesures, sobretot en l'àmbit econòmic, però la primera conclusió és clara: la Unió Europea també es tanca en una mesura sense precedents, després d'haver criticat l'anunci dels Estats Units de restringir l'entrada de viatgers procedents d'Europa.

Von der Leyen ha explicat que fa dies que manté contactes amb els principals líders europeus i també amb estats no europeus però integrants de l'espai Schengen com Noruega o Suïssa, que n'estan al cas i manifesten un "gran suport" a la iniciativa. També ha aclarit que el Regne Unit queda inclòs dins la mesura, que hauran de segellar els líders de la Unió Europea dimarts en una videocimera convocada aquest mateix dilluns pel president del Consell Europeu, Charles Michel.

Garantir el subministrament de productes

A banda, però, Brussel·les manté la preocupació pels problemes d'abastiment de productes essencials dins la Unió Europea que puguin provocar les restriccions internes, després que set països europeus hagin anunciat la reintroducció de controls totals o parcials als seus accessos. Per això, en les seves recomanacions demana mantenir el que ha anomenat "corredors verds" a les fronteres, vies ràpides per les quals puguin passar mercaderies essencials, recursos sanitaris i també menjar per evitar que hi hagi problemes de subministrament de productes bàsics en cap país de la Unió Europea.

Per fer-ho, a més, la Comissió Europea ha llançat una convocatòria pública per incentivar la producció de material sanitari i garantir l'abastiment a tot el sistema europeu. Von der Leyen ha insistit que és necessària la solidaritat entre estats de la Unió perquè, si bé ara és Itàlia qui necessita material com mascaretes, d'aquí una setmana pot ser qualsevol altre país. Per això Brussel·les va pressionar perquè Alemanya i França revoquessin l'anunci de deixar d'exportar aquesta mena de material, i Von der Leyen ha anunciat aquest mateix dilluns que el país germànic enviarà un milió de mascaretes a Itàlia.

Per últim, Brussel·les també ha intervingut en l'intent dels Estats Units d'apoderar-se de la recerca de l'empresa alemanya de vacunes CureVac. Després de la videoconferència del G-7, ha assegurat que han acordat amb Donald Trump treballar de manera conjunta en la recerca d'una vacuna. De fet, però, la Comissió ha decidit finançar amb 80 milions d'euros aquesta empresa per al desenvolupament d'una vacuna contra el coronavirus que, segons la Comissió començarà la fase d'assaig clínic al juny.