Ulrike Guérot: “A la Unió Europea tres dones s’han imposat a tres homes”

1. Quins són els principals reptes interns que té Alemanya avui en dia?

La primera pregunta està clara: Quins efectes tindrà una segona onada del coronavirus? Quin serà el seu impacte econòmic? Com serà la tornada de les vacances? Podran obrir les escoles? Alemanya ha encaixat el cop millor que Espanya, Itàlia o França, però els efectes de la pandèmia també tindran conseqüències per als alemanys.

També és molt important saber qui succeirà Angela Merkel al capdavant de la Unió Demòcrata Cristiana. El partit celebrarà el congrés al desembre i hi ha, bàsicament, quatre candidats: Armin Laschet, Norbert Röttgen, Friedrich Merz i Markus Söder. Aquesta transició és crucial, ja que Merkel no repetirà com a cancellera després de 16 anys governant. Aquest congrés serà una data assenyalada, perquè començarà a tenir impacte en les coalicions de futur per a les eleccions del 2021. En tot cas, no m’imagino reformes profundes al país, com sí que són reclamades en altres països com França. Un dels altres punts interns a afrontar serà la reestructuració i la supervisió dels bancs després de l’escàndol per frau de l’empresa de serveis financers Wirecard.

2. Pot i vol liderar Alemanya un salt endavant en la unitat europea?

Pel que fa a Europa, tres dones [Merkel; la també alemanya i presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del BCE, Christine Lagarde] s’han imposat als tres polítics homes [el canceller d’Àustria, Sebastian Kurz; el primer ministre holandès, Mark Rutte, i el seu homòleg hongarès, Viktor Orbán] que més s’havien oposat a l’acord econòmic de la UE. La postura de Merkel ha estat ajudada perquè ha actuat sabent que ja no té res a perdre. Amb tot, destaco el potencial que pot tenir aquest acord, del qual el Parlament Europeu haurà de garantir que els diners siguin ben invertits. Caldrà estar també alerta de com evolucionen els moviments populistes a Europa i de quin futur geopolític i geoeconòmic es presenta per a la UE, que serà diferent en funció de si Donald Trump és reelegit i el que això pot implicar en les relacions comercials amb els EUA i la Xina.