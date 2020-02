Brussel·les endureix les condicions per a l'entrada de nous països a la UE

Encara no fa una setmana que la Unió Europea ha perdut per primera vegada un dels seus membres, que Brussel·les ha decidit complicar encara més les coses per a aquells països que volen entrar al club. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una proposta de reforma de la normativa per a l'accés de nous països a la Unió en què es preveu un enduriment de les condicions que permetria, fins i tot, revertir o suspendre les converses, si es considera que l'estat sol·licitant no compleix amb les reformes. És una altra de les peticions vingudes directament de l'Elisi, després que el president francès, Emmanuel Macron, vetés fa uns mesos l'obertura de negociacions per a Albània i Macedònia del Nord.

La proposta de la Comissió Europea ja deixa clar que aquest moviment està directament pensat pels Balcans occidentals i argumenta que vol fer el procés "més creïble, dinàmic i polític". Unes qualificacions que deixen entreveure l'empremta de Macron, que ja va avisar que volia tenir més control sobre els candidats. D'aquesta manera, s'expliquen les paraules del comissari de Veïnatge i Ampliació, Olivér Várhelyi, quan ha assegurat, després de les experiències viscudes fins a l'actualitat (amb clara referència a països com Romania): "Hem de ser capaços de revertir les negociacions quan no hi hagi progrés. Hem de deixar clar que podem fer-nos enrere si els països no compleixen o desfan reformes".

A tot això cal recordar que la Comissió Europea de Jean-Claude Juncker i també l'expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, s'havien pronunciat diverses vegades en contra del veto de França a l'obertura de negociacions amb Albània i Macedònia del Nord. Ara, Brussel·les assegura que manté la seva posició, però fa un gest mirant precisament cap a París, per evitar una nova negativa i poder donar llum verda al procés d'entrada d'aquests dos països encara que els hagin complicat el camí. Aquest paquet de noves normes hauria de ser aprovat a la cimera del març pels vint-i-set líders de la Unió. D'aquesta manera, s'obriria el camí per començar el procés d'accés per a Albània i Macedònia del Nord, conscients que els següents a la llista d'espera són Sèrbia, Montenegro i Turquia.

El document deixa clar que els líders dels Balcans "han d'oferir més credibilitat en el seu compromís per implementar les reformes fonamentals requerides, ja sigui en drets fonamentals i estat de dret, lluita contra la corrupció, economia o assegurar el correcte funcionament de les institucions democràtiques, l'administració pública i un alineament amb la política exterior comunitària". Brussel·les s'atorga el dret d'aturar o fins i tot retrocedir en les converses si durant el procés algun dels països reverteix reformes o si es detecten defectes. Per tot plegat, Brussel·les demana que els estats membres "s'impliquin de manera més sistemàtica en la vigilància i la revisió del procés". A canvi, ofereix més ajuda financera lligada al compliment dels objectius marcats.