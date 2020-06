Usuaris de Tik Tok diuen que van sabotejar el míting de Trump amb registres falsos

Usuaris de la xarxa social Tik Tok i fans de K-pop han explicat que van sabotejar el míting de Donald Trump a Tulsa (Oklahoma), que dissabte a la nit va deixar una imatge desoladora amb seients buits a les graderies, un fiasco en tota regla per a la campanya de reeleció del president nord-americà.

Segons els usuaris d'aquesta xarxa, milers d'usuaris van omplir les tres sol·licituds de registre per assistir a l'acte sense cap intenció d'anar-hi i perquè hi quedessin seients buits. En un estadi de fins a 19.000 seients, hi van assistir unes 6.200 persones finalment, segons dades dels bombers de Tulsa.

Les imatges de l'estadi mig buit van ser un cop en tota regla a la campanya de Trump, en el que era el seu primer míting després de suspendre tots els actes multitudinaris per l'emergència del covid-19, i que de fet tenia lloc encara enmig d'un increment dels contagis i de morts per la pandèmia al país. Els assistents van haver de signar un document per comprometre's a no denunciar la campanya ni el president en cas que es contagiessin de coronavirus després d'assistir-hi.

El cap de campanya de Trump, Brad Parscale, deia que fins a un milió de persones s'havien registrat per assistir al míting de Tulsa. Després de fer-se pública la campanya a Tik Tok, Parscale va respondre que la campanya comprovava les dades telefòniques de les persones que es registraven als esdeveniments. "Els d'esquerra sempre s'autoenganyen creient-se molt llestos. Registrar-te per a un míting només vol dir que et registres amb un número de mòbil. Els agraïm la seva informació de contacte", va dir.