El Vaticà deté un agent immobiliari a qui acusa d'estafar-lo amb inversions en pisos de luxe a Londres

Les finances vaticanes tornen a estar a l'ull de l'huracà. Les autoritats del Vaticà han ordenat la detenció de l'empresari italià Gianluigi Torzi en el marc d'una investigació per les presumptes irregularitats durant la compra d'immobles de luxe amb diners de l'Òbol de Sant Pere, l'organisme que gestiona les donacions dels fidels, teòricament destinades a obres de caritat.

L'empresari està detingut a la caserna de la gendarmeria des de divendres a la nit acusat d'extorsió, estafa i blanqueig de capitals, delictes per als quals la legislació de la Santa Seu preveu penes de fins a 12 anys de presó.

La decisió dels fiscals vaticans, Gian Piero Milano i Alessandro Diddi, es va produir després d'un llarg interrogatori en presència dels seus advocats, segons un comunicat emès per l'Oficina de Premsa de la Santa Seu.

Gianluigi Torzi està sent investigat per haver actuat com a intermediari en la compra d'un immoble a Londres pel triple del seu valor inicial. El luxós edifici, situat al número 60 de Sloane Avenue, a l'exclusiu barri de Chelsea, va ser adquirit per la secretaria d'estat vaticana –el departament que coordina l'activitat de tots els dicasteris– entre els anys 2014 i 2018 al fons d'inversió Athena, controlat per l'empresari italià Raffaele Mincione. S'estima que en aquesta operació Torzi hauria guanyat 10 milions d'euros en comissions.

L'escàndol va sortir a la llum l'any passat, després que la Justícia vaticana obrís una investigació per aclarir operacions financeres presumptament irregulars "dutes a terme des de fa temps", després de la denúncia presentada a l'estiu per l'Institut per a les Obres de Religió (IOR), el conegut com a banc vaticà, i l'Oficina del Revisor General, l'encarregat d'auditar els comptes vaticans. Els investigadors haurien descobert operacions financeres sospitoses per un valor de 650 milions d'euros relacionades amb la compravenda d'immobles a l'estranger, principalment a Londres, i la gestió dels fons de l'Òbol.

A l'octubre la magistratura va confiscar documents i dispositius electrònics de la primera secció de la secretaria d'estat i de l'Autoritat d'Informació Financera (AIF), l'organisme que treballa per prevenir delictes econòmics. Cinc funcionaris d'aquests dos organismes, entre els quals hi havia el director de l'AIF, Tommaso di Ruzza, van ser suspesos de sou i feina en el marc d'aquesta investigació. I la difusió dels seus noms a la revista italiana L'Espresso, que va donar en exclusiva la informació, va provocar la renúncia de Domenico Giani, el cap de seguretat del pontífex i responsable de la gendarmeria vaticana durant els últims 13 anys.

La investigació s'emmarcaria en el període en el qual el cardenal Angelo Becciu va estar al capdavant de l'oficina per als Afers Generals de la secretaria d'estat, de la qual va sortir el setembre del 2018 com a prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. L'operació és considerada anòmala per la magistratura vaticana ja que hauria sigut duta a terme amb una part dels fons de l'Òbol de Sant Pere. El purpurat ha negat sempre haver invertit diners del fons destinat a obres de caritat amb fins especulatius i va assegurar no conèixer l'empresari Gianluigi Torzi. Becciu va reconèixer, però, les inversions de la Santa Seu en immobles a l'estranger.

Gianluigi Torzi no és cap desconegut en el món de les finances. Resident a Londres, el nom de l'empresari va sortir a la llum fa mesos per la seva presumpta participació en operacions opaques, com el rescat de la Banca Popolare di Bari o un presumpte frau comès contra l'Hospital Fatebenefratelli de Roma. Amic i exsoci de Paolo di Laura Frattura, l'expresident de la regió de Molise, de la qual és originari, Torzi i la seva família van ser rebuts pel papa Francesc en una audiència privada a la Casa de Santa Marta, on resideix el pontífex, el desembre del 2018, quan es concloïa la compra de l'immoble de Londres, segons ha informat l'agència ACI Prensa.