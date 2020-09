El Vaticà suspèn una reunió entre el papa Francesc i el secretari d'Estat nord-americà

Tensió entre el Vaticà i la Casa Blanca a causa de la Xina. El papa Francesc ha declinat reunir-se aquest dimarts a les seves dependències amb el cap de la diplomàcia nord-americana, Mike Pompeo, hipotèticament per les denúncies que aquest ha fet, recentment, de l'acord vigent entre Pequín i la Santa Seu pel qual té veu en el nomenament dels bisbes que fa l'Església catòlica oficial de la Xina, i que té el vistiplau del règim de Xi Jinping.

D'acord amb algunes informacions, Pompeo volia abordar amb Francesc el vigent acord amb la Xina, que s'ha de renovar properament, i que en paraules del secretari d'Estat posa en perill "l'autoritat moral" de l'Església catòlica. Oficialment, però, segons que ha assegurat el diari italià La Repubblica, l'oficina del Papa ha refusat la trobada amb Pompeo per no interferir en les imminents eleccions presidencials. El departament d'Estat no ha volgut entrar en polèmica i s'ha limitat a informar que Pompeo mantindrà en les properes hores "diverses reunions d'alt nivell" amb representants de la Santa Seu durant el seu viatge, inclòs Paul Gallagher, l'arquebisbe jesuïta britànic que actua com a secretari del Vaticà per a les Relacions amb els Estats.

Dues esglésies

A la República Popular Xina hi ha dues esglésies catòliques separades: una d'oficial, que té el suport de l'Estat, i l'altra, una xarxa extraoficial d'esglésies lleials al Vaticà que són les úniques que reconeixen al país l'autoritat del Papa. Els seus membres han patit durant dècades tota mena de repressió i, especialment els últims mesos, arrestos arbitraris. Els crítics han acusat el Vaticà d'haver traït aquest grup amb la signatura de l'acord amb Pequín.

Pompeo va intervenir en el debat amb comentaris inusualment directes criticant l'acord en un text escrit per a la publicació religiosa nord-americana conservadora First Things. "Cap règim suprimeix la fe a una escala més gran que el Partit Comunista Xinès", va dir, i esmentava també la minoria uigur de l'oest de la Xina, oprimida i arraconada en camps de concentració. "El Vaticà esperava ajudar els catòlics de la Xina amb l'acord. Tot i així, l'abús del Partit Comunista contra els fidels només ha empitjorat. El Vaticà posa en perill la seva autoritat moral si renova [l'acord]", va escriure el secretari d'Estat.