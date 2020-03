Els EUA proposen ara crear un govern de transició a Veneçuela format per chavistes i l'oposició

Amb la propagació del coronavirus, els Estats Units semblen haver recuperat de manera sobtada l'interès per Veneçuela. Després de setmanes d'aparent desinterès, l'administració Trump ha posat preu al cap de Nicolás Maduro –a qui acusa de narcoterrorisme i tràfic de drogues– i ha presentat un full de ruta amb l'objectiu de fer-lo descavalcar del poder. Tot això en el termini de sis dies.

El pla de transició cap a la democràcia l'ha anticipat aquest dimarts l'encarregat d'afers veneçolans de Washington, Elliott Abrams, en un article d'opinió al Wall Street Journal. Està basat, segons el secretari d'Estat, Mike Pompeo, en les propostes del líder opositor Juan Guaidó. Proposa que tant el president Maduro com Guaidó, reconegut com a president interí pels Estats Units i més de mig centenar de països, facin un pas al costat. També la conformació d'un govern de transició format per chavistes i per l'oposició.

El propòsit fonamental, escriu Abrams, és que el país "surti d'anys de repressió i conflicte polític". Per garantir eleccions lliures, membres electes dels dos partits a l'Assemblea Nacional "poden crear un consell d'estat que serveixi de govern de transició", i qualifica la configuració d'aquest organisme de "pas essencial" i afirma que s'encarregaria d'organitzar les eleccions. Elliott Abrams afegeix que "la democràcia no va només d'eleccions", per la qual cosa exigeix la creació d'un consell electoral "equilibrat i independent" i el reemplaçament de l'actual Tribunal Suprem, "braç del règim de Maduro".

Unes eleccions lliures

El full de ruta, assegura el nord-americà, no implica el suport de cap partit polític veneçolà en particular. "Donem suport al retorn de la democràcia i creiem que tots els partits –incloent-hi el partit del règim, el PSUV– haurien de poder competir". Abrams garanteix que els Estats Units "reconeixeran els resultats d'unes eleccions lliures i justes, amb independència de quin partit guanyi". Davant de les crítiques per l'efecte en la població civil de les sancions imposades per Washington contra Veneçuela, Elliott Abrams defensa que "la pressió dels EUA no ha impedit que els aliments i les medecines arribin als veneçolans".

Els Estats Units pretenen implicar en el seu full de ruta tant els cossos policials com l'exèrcit. Tots dos han d'aturar "la repressió del poble de Veneçuela" i s'han de comprometre a "expulsar els agents de la Intel·ligència cubana que els espien a ells i a tots els ciutadans i li serveixen de veritable escut al règim". Passos previs a la celebració d'unes eleccions i a l'aixecament de sancions, que es produiran "quan es donin les condicions", escriu l'encarregat d'afers veneçolans. Si no, "fins que s'assoleixi l'objectiu", Abrams afirma que la seva pressió "s'enfortirà".