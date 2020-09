Vols cap enlloc, i amb tots els bitllets venuts

A l’agost, Nadzri Harif, un DJ de l’emissora de ràdio Kristal FM de Brunei, va trepitjar un aeroport per primera vegada en sis mesos. L’experiència, va dir, va ser estimulant. Per descomptat, moure’s per l’aeroport era diferent: màscares, separadors de vidre i protocols de distància de seguretat.

Harif és un dels milers de persones de Brunei, Taiwan, el Japó i Austràlia que han començat a reservar vols que comencen i acaben al mateix lloc. Algunes companyies els anomenen vols panoràmics; d'altres, vols cap a enlloc.

"No em vaig adonar de com trobava a faltar viatjar fins que vaig sentir la veu del capità donant-nos la benvinguda", va dir Harif sobre l'experiència de 85 minuts a bord d’un avió de Royal Brunei Airlines. La companyia aèria denomina el seu programa Sopa i Vola, ja que serveix cuina local als passatgers mentre es sobrevola el país.

315x438 Nadzri Harif, un dels passatger del vol de Royal Brunei cap a enlloc / NADZRI HARIF Nadzri Harif, un dels passatger del vol de Royal Brunei cap a enlloc / NADZRI HARIF

En un moment en què la majoria de la gent es queda tancada a casa i no pot viatjar i en què la indústria aèria mundial ha estat delmada per la pandèmia, els vols que s’enlairen i tornen a l’aeroport poques hores després permeten que les companyies aèries continuin donant feina al personal. La pràctica satisfà també les ganes de viatjar, fins i tot si només és per tornar a estar en un avió.

Tot i que la majoria de la gent pot pensar en volar com un mitjà per aconseguir un fi, anar d’un lloc a un altre, hi ha qui diu que és una part emocionant de l’experiència del viatge. Per a aquestes persones, els vols cap enlloc són el bàlsam a un any en què gairebé tots els viatges s’han cancel·lat. Royal Brunei ha fet cinc d'aquests vols des de mitjans d'agost i, ja que a Brunei hi ha hagut molt pocs casos de coronavirus, la companyia no requereix que els passatgers portin mascaretes, però sí el personal.

A principis de mes, la companyia aèria taiwanesa EVA Air va omplir els 309 seients del seu avió A330 Dream dedicat a Hello Kitty amb motiu del Dia del Pare a Taiwan. I la companyia japonesa All Nippon Airways va fer un vol de 90 minuts amb un tema dedicat a Hawaii amb 300 persones a bord.

Dijous, Qantas va anunciar un vol cap enlloc sobre Austràlia. Els seients es van esgotar en 10 minuts. "Molts dels nostres viatgers freqüents acostumen a ser en un avió cada dues setmanes i ens han dit que troben a faltar l'experiència de volar tant com les destinacions", va afirmar Alan Joyce, cap executiu de Qantas Airlines, en un comunicat. Aquesta setmana, a més, la companyia aèria va anunciar un vol de set hores per al mes vinent que sortiria i aterraria a Sydney.

El preu dels bitllets d’aquest vol oscil·lava entre els 475 i els 2.290 euros. L’avió sobrevolarà el Territori del Nord, Queensland i Nova Gal·les del Sud. La companyia aèria també ha recuperat recentment els seus populars vols turístics cap a l’Antàrtida, que en realitat no hi aterren, però que permeten als passatgers passejar i tenir diferents vistes del continent. La companyia de viatges Antarctica Flights lloga Qantas per operar-los. Desenes d’australians van reclamar a través del compte d’Instagram de la companyia que s’afegissin més viatges d’aquest tipus.

651x366 Un assistent de vol de Royal brunei serveix un pastís a bord d'un avió d'un dels vols cap enlloc / ROYAL BRUNEI AIRLINES Un assistent de vol de Royal brunei serveix un pastís a bord d'un avió d'un dels vols cap enlloc / ROYAL BRUNEI AIRLINES

Un grapat d'agències de viatges de l'Índia, Austràlia i els Estats Units han assegurat que els seus clients han demanat informació sobre vols cap enlloc en els últims dos mesos. Loveleen Arun, una agent amb seu a Bangalore que dissenya viatges de luxe principalment per a residents de l’Índia, assegura ha sentit comentaris de clients molestos que voldrien que hi hagués aquest tipus de vols a l’Índia.

Abans de la pandèmia, Christopher Malby-Tynan, responsable de màrqueting que viu a Londres, viatjava en avió regularment, tant per motius personals com professionals. La idea de pujar a un vol cap enlloc només seria atractiva, assegurava, si fos de luxe i no inclogués les molèsties habituals de viatjar en avió. "El concepte de fer un vol cap enlloc no és apetitós si és la mateixa experiència precipitada en què et tracten com bestiar, que és el que passa quan es viatja -va dir Malby-Tynan-. Si canviés i tinguessis la sensació d'anar a un spa o a un hotel de luxe, tindria sentit".

Quan els pares de Nadiah Hamid la van obligar a unir-se a ells en un dels vols cap enlloc de Royal Brunei va pensar que la idea de sobrevolar casa seva era "ridícula". Però va canviar d'opinió pocs minuts després que s’enlairés, perquè li permetia veure-la d’una manera nova. "Normalment, quan voles, no saps on ets. Així que va estar bé que algú contextualitzés per on anàvem per damunt del nostre país i Malàisia, i les vistes eren realment boniques", va dir Hamid.

Katie Chao, portaveu de la companyia aèria taiwanesa Starlux, va afirmar, al seu torn, que la companyia aèria ha treballat per fer del vol cap enlloc una experiència de luxe i per permetre a la gent comprar paquets de viatge més l'estada en un hotel.

Des de l’agost, Starlux ha fet sis vols cap enlloc i en té programats prop d’una dotzena més fins a l’octubre. La majoria dels seients s’han esgotat deu minuts després d’anunciar-los, afirma Chao. La companyia obliga a portar mascareta i a mantenir la distància de seguretat en tots aquests vols.

Les crítiques a aquests vols no han trigat a arribar. Grups ecologistes i viatgers han expressat les seves queixes a les xarxes socials. Argumenten que una indústria que ja havia afectat negativament el medi ambient abans de la pandèmia continua fent-ho amb aquests viatges innecessaris.

El 2018, l’aviació civil mundial va emetre 918 milions de tones de diòxid de carboni, el mateix volum que les emissions anuals combinades d’Alemanya i els Països Baixos. Rob Jackson, científic especialista en mediambient de la Universitat de Stanford, considera que les emissions globals podrien caure un set per cent si continuen els confinaments en diferents parts del món durant la resta de l'any.

La portaveu de Qantas ha assegurat en un correu electrònic que la companyia ha comprat compensacions de carboni per pal·liar l’impacte del vol de set hores, i Royal Brunei Airlines assegura que utilitza un Airbus A320neo, que emet molt menys que molts altres avions.