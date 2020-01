Von der Leyen esgrimeix la seva taxa fronterera al carboni per demanar als socis comercials que redueixin emissions

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha defensat aquest dimecres al Fòrum Econòmic de Davos el seu Pacte Verd, que pretén impulsar la transformació energètica i la descarbonització de l’economia europea, però va demanar també un esforç als líders polítics i econòmics mundials que l’escoltaven perquè segueixin l’exemple i avancin també per aquest camí.

Von der Leyen ha esgrimit l'amenaça de l'impost fronterer al carboni, que ella mateixa pretén imposar dins del seu Pacte Verd i que gravarà la importació de productes que requereixin moltes emissions de CO2 en la seva fabricació. "No té sentit que reduïm les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle si augmentem la importació de CO2 de l’exterior. És qüestió d’equitat, de justícia per a les nostres empreses i els nostres treballadors”, va dir, per argumentar la futura taxa fronterera al carboni de la UE.

Amb tot, va convidar els seus “socis comercials” a “treballar amb la UE per establir unes condicions de joc equitatives a escala global” que permetrien evitar la nova taxa. En aquest sentit, va elogiar els esforços d’estats com Califòrnia, que avança també cap a una economia verda en contra del corrent que ve de la Casa Blanca, i va lloar també la Xina per la seva intenció d’avançar cap a un sistema de tarificació del carboni en l'àmbit intern, tot i que seria, va dir, “només un primer pas”. “Si això es converteix en una tendència global, tindrem un terreny de joc equitatiu a escala mundial on no serà necessari un impost a la frontera”, va advertir.

Von der Leyen intenta així liderar la transició ecològica cap a un model econòmic baix en carboni, conscient que per més ambiciós que sigui el seu Pacte Verd, encara per aprovar, la reducció d’emissions europees no servirà de res si la resta del món va en la direcció contrària.