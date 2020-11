“We did it, Joe”

A l’aldea digital en què vivim, les emocions són globals i simultànies, de manera que és fàcil imaginar que quan la CNN va proclamar Joe Biden com a president electe centenars de milions de persones a tot el món van sentir un gran alleujament: adeu, Trump, has perdut! Quants de nosaltres no ballàvem amb els joves de Times Square o no rèiem amb el riure nerviós de la vicepresidenta electa Kamala Harris, en xandall de dissabte al matí, parlant amb la seva parella de ticket? Ja cal que la política americana tingui una resposta efectiva per als més 70 milions de votants de Trump, però aquest matí, malgrat que el perdedor allargarà el malson amb una lamentable batalla legal, congratulem-nos que, per una vegada, el món sigui un lloc una mica millor.