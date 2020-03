La Xina i Rússia auxilien els Estats Units amb l'enviament de material sanitari

Ho va dir de passada, gairebé a la fi d'una altra llarga roda de premsa a la Casa Blanca en què Donald Trump va anar donant pas a executius de diverses empreses que col·laboren en la lluita contra el coronavirus als Estats Units. Una desfilada d'elogis al president que va aconseguir el seu clímax quan el fundador d'una companyia de coixins –que s'ha compromès a fabricar mascaretes de cotó– va agrair a Déu per la victòria electoral de Trump el 2016 i va recomanar als ciutadans que, en aquest temps de recolliment domèstic forçós, llegeixin la Bíblia. La cosa pintoresca del moment explica potser que passés desapercebut un detall no menys rellevant. El president va admetre que el seu país ha rebut material sanitari de la Xina i Rússia. "Altres països ens han enviat coses que em van sorprendre molt", ha afegit. "Positivament", ha aclarit.

Diumenge va aterrar a Nova York un avió comercial amb 80 tones de material sanitari procedent de la Xina. Guants, mascaretes, bates i material divers que va viatjar des de Xangai i que serà distribuït a Nova York, Nova Jersey i Connecticut, tres dels estats més impactats en aquest moment per la propagació del coronavirus. Va ser el primer de vint-i-dos avions amb material, que els Estats Units necessiten urgentment. A mitjans de febrer va ser Washington el que va enviar a Pequín 17,8 tones de material, inclosos els ara tan cobejats respiradors.

Fa tot just una setmana, Donald Trump va sonar premonitori: "No hauríem de dependre d'un país estranger per [obtenir] els mitjans de la nostra pròpia supervivència". Una reflexió que, segons l'opinió del mandatari, valora "com és d'idoni tenir fronteres fortes i un sector manufacturer robust". Una invocació del seu lema "Amèrica primer" a la desesperada en un moment en què el seu país és un més entre els que tracten d'adquirir material sanitari en un mercat saturat per la demanda.

Donald Trump es va atrevir a assegurar dilluns que tan bon punt els Estats Units cobreixin la necessitat domèstica de respiradors, els enviaran a Itàlia, França o Espanya, "on tenen problemes terribles". Ho va fer per destacar la rapidesa i capacitat de producció de les empreses nord-americanes.

Falta d'aparells

No obstant això, governadors i autoritats sanitàries porten setmanes fent sonar les alarmes pel nombre insuficient d'aparells disponibles per atendre els pacients amb pitjor diagnòstic. I la producció de Ford i General Electric, companyies que s'han compromès a col·laborar en el muntatge de respiradors, pot arribar massa tard. El president ha assegurat que en produiran 50.000 en 100 dies. El que no va dir és que aquests 100 dies comencen a comptar el 20 d'abril. Segons un model de la Universitat de Washington, Nova Jersey i Nova York arribaran al pic de l'epidèmia al voltant del 8 i 9 d'abril. Els estats més tardans al país es calcula que hi arribaran a mitjans de maig.

Líder mundial en nombre de casos diagnosticats, els Estats Units han superat aquest dimarts en defuncions a la Xina, país on es va detectar el primer brot del nou coronavirus. Almenys si ens atenim a les xifres oficials de tots dos països. Són ja 3.500 morts als Estats Units, dels quals més de 1.500 a Nova York. El nombre de positius supera els 175.000, un cop s'han fet poc més d'1 milió de tests.

Donald Trump presumeix ara que el seu país practica "de lluny més tests que cap altre país del món". Però no ho és en proves per càpita, com el cas de Corea de Sud. I aquesta és la fórmula que els experts consideren apropiada per poder detectar i aïllar els principals focus d'infecció. Trump, desdenyós, es va justificar dient que no són països comparables. Els Estats Units tenen "extenses terres de cultiu" mentre que només Seül, va assegurar, concentra "38 milions de persones". Però Seül concentra uns 10 milions de persones, al voltant d'un milió més que la ciutat de Nova York.

En una conversa telefònica filtrada a la CBS, Trump va respondre a les queixes del governador de Montana per la falta de kits disponibles amb un "no he sentit res sobre el fet que els tests siguin un problema". Aquest estat tot just havia aconseguit certificar fins ahir 175 casos.