La Xina porta a la Terra les primeres mostres de la Lluna en més de 40 anys

La sonda xinesa Chang-e 5 ha aterrat aquest dijous a primera hora, horari xinès, a la província de Mongòlia Interior, al nord de la Xina, transportant mostres recopilades a la Lluna per primer cop en 44 anys. Això converteix la Xina en el tercer país del món que porta mostres lunars a la Terra, després dels Estats Units i la Rússia soviètica.

La Chang-e 5 es va enlairar cap a la Lluna el 24 de novembre i es va posar sobre el nostre satèl·lit a principis de desembre, amb l'objectiu oficial d'ampliar els coneixements científics sobre els orígens de la Lluna.

Els científics de l'agència espacial xinesa, que han ofert aquest dijous una roda de premsa, asseguren que estan oberts a compartir les dades i les mostres d'aquesta missió lunar amb altres països del món per avançar en el coneixement de l'univers, tot i que van puntualitzar que les "desafortunades" restriccions de cooperació imposades per la NASA en la seva relació amb la Xina poden impedir que aquest país hi tingui accés.

La Xina ha entrat amb força en la cursa espacial en els últims anys i la nova missió lunar és només un pas més en el seu programa d'exploració de l'espai, com a nova superpotència espacial cada cop més capaç de competir amb la NASA nord-americana. Pequín ja va fer història el gener del 2019 quan es va convertir en el primer país del món que aterrava a la cara oculta de la Lluna i, poc després, en el primer país que aconseguia fer brotar una llavor en aquell entorn, tot i que dins d'un compartiment estanc preservat i no pas al terra lunar.

La nova missió de la Chang-e 5 ha posat a prova ara la capacitat de l'agència espacial xinesa de recopilar mostres i retornar-les a la Terra, de cara a seguir explorant el sistema solar. L'objectiu de la missió era agafar uns 2 quilograms de mostres de roques i sorra lunar, però els científics xinesos no han fet públic encara quina quantitat s'ha pogut portar a la Terra finalment.

"Ho compartirem amb països i científics rellevants de l'estranger, i alguns podrien rebre [part de les mostres] com a regals nacionals d'acord amb les pràctiques internacionals", ha explicat Wu Yanhua, el sotsdirector de l'Administració Espacial Nacional Xinesa.

La proesa de la Xina se suma als esforços d'altres països, com el Japó, per avançar en el coneixement de l'univers. Fa pocs dies, precisament, l'agència espacial nipona va fer tornar a la Terra les mostres recopilades en la superfície d'un asteroide durant una missió de més de sis anys. La sonda Hayabusa 2 es va posar sobre l'asteroide Ryugu, a més de 300 milions de quilòmetres de la Terra, el desembre del 2014 i les mostres de sorra que hi va extreure han arribat al nostre planeta per al seu estudi a principis d'aquest mes.