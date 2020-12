La Xina imputa deu activistes de Hong Kong per haver intentat fugir a Taiwan

La Fiscalia de la ciutat de Shenzhen ha acusat formalment 10 dels 12 activistes de Hong Kong que van ser arrestats a l’agost mentre intentaven fugir per mar a Taiwan. Tots els detinguts, membres actius del moviment pro democràcia, tenien obertes acusacions prèvies relacionades amb les protestes de Hong Kong.

La Fiscalia del districte de Yantian va anunciar dimecres la imputació de dos dels activistes per haver organitzat l’operació, i de la resta per haver intentat creuar la frontera “de forma il·legal”. Els dos arrestats restants són menors, així que compareixeran en una vista oral a porta tancada abans que se’ls imputi cap càrrec. De moment no se saben les dates del judici, però els dos acusats d’organitzar la fugida s’enfrontaran a fins a set anys de presó si són condemnats, mentre que els altres deu podrien ser sentenciats a un any. Tot i que encara no han sigut jutjats, els acusats no tenen gaires esperances, ja que es calcula que l’opac sistema judicial xinès té una taxa de condemna al voltant del 99%, segons l’Observatori de la Justícia Xinesa.

Els 12 detinguts, d'entre 16 i 33 anys, van ser interceptats per la guàrdia costanera de Guangdong el 23 d’agost mentre fugien amb una llanxa motora des de la costa de Hong Kong.

Les famílies denuncien un procés injust

L’entorn dels detinguts ha estat demanant des del moment de la detenció el seu alliberament i garanties processals, atès que no s’ha permès a cap dels activistes accedir als advocats contractats per les famílies. També se’ls ha denegat la súplica que siguin jutjats a Hong Kong. La cap de l’executiu de l’excolònia britànica, Carrie Lam, ha dit que el grup ha d’enfrontar-se abans al procés judicial de la Xina continental.

Les famílies i els advocats dubten de la veracitat de l’acusació, atès que les autoritats xineses no van informar les de Hong Kong de la detenció fins uns dies més tard. Segons diuen, no s’ha demostrat si els activistes havien abandonat les aigües hongkongueses en el moment de la detenció.

Els 12 detinguts ja s’han convertit en un nou símbol per al moviment pro democràcia a Hong Kong i també en altres llocs del món, i s'han produït protestes per demanar-ne l'alliberament, per exemple a les ciutats de Londres i Taipei. Mentrestant, les autoritats de la Xina i Hong Kong han seguit augmentant la repressió contra l’oposició de la ciutat semiautònoma. Fa dues setmanes un tribunal hongkonguès va sentenciar Joshua Wong, Ivan Lam i Agnes Chow, tres líders del moviment, per haver organitzat una “assemblea no autoritzada”.

La persecució d’activistes opositors ha augmentat notablement des que el juny del 2019 van tornar les protestes contra el projecte de la llei d’extradició, que finalment va ser retirada al setembre per Carrie Lam amb l’objectiu de “calmar l’ambient”. Tanmateix, per als manifestants ja era massa tard: no es van conformar i van seguir protestant per demanar l’amnistia dels arrestats, una investigació sobre la brutalitat policial i la implementació del sufragi universal.