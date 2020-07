La Xina aprofita la investigació de l'OMS per fer propaganda de la seva resposta al covid

Les autoritats xineses volen aprofitar la visita d'un equip d'experts enviat a Pequín per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per investigar l'origen del brot del coronavirus com a prova que el país és una potència global responsable i transparent. Però la investigació de l'OMS és probable que trigui molts mesos i pot patir retards.

Per començar, hi ha maldecaps logístics. La Xina ha posat l’equip d’experts sota una quarantena de 14 dies, una mesura imposada per a tothom que arriba de fora, cosa que els ha obligat a fer la seva feina a distància. "Evidentment, la quarantena i la feina a distància no és la manera ideal de treballar, però respectem plenament els procediments de gestió de riscos posats en marxa", va dir Mike Ryan, el cap d'emergències de l'OMS en roda de premsa. També va admetre que passaran setmanes abans que un equip complet pugui visitar la Xina.

La investigació de l'OMS arriba quan la Xina s’enfronta a una intens escrutini mundial, sobretot per part dels Estats Units, que l'acusen de menystenir i no haver fet prou a l'inici per contenir el virus, que va aparèixer al desembre a la ciutat xinesa de Wuhan. Durant setmanes la Xina s'havia resistit fortament a les demandes d’altres estats perquè permetés l'entrada al país a investigadors independents per estudiar l’origen del patogen. Pequín també ha intentat desviar la culpa suggerint, sense proves, que el virus podria haver-se originat en un altre lloc.

Ara les autoritats xineses treuen pit de la resposta de Pequín al brot i la presenten com un model per al món, mentre que ataquen els Estats Units per "defugir les seves responsabilitats" en la lluita global contra el covid-19, ja que Washington ha retirat les seves aportacions a l'OMS.

L’administració Trump, que ha intentat repetidament desviar l'atenció de la seva ineficaç resposta a la pandèmia, ha criticat la investigació de l'OMS a la Xina. El secretari d’estat nord-americà, Mike Pompeo, ha dit recentment que creu que acabarà sent "una investigació de rentat de cara" per a la Xina.

Mentre les relacions entre la Xina i les potències occidentals es deterioren ràpidament en matèria militar, tecnològica, comercial i de drets humans, els experts estan preocupats perquè creuen que Pequín intentarà limitar l’abast de la investigació perquè no avergonyeixi el govern.

"El panorama polític no és gens favorable a fer una investigació científica imparcial", assegura Wang Linfa, un viròleg de Singapur que va participar en un programa similar de l'OMS per estudiar l'origen a la Xina del brot de SARS el 2002 i el 2003. "Em sap greu pels membres de l'equip", afegia.

El govern xinès inicialment va encobrir el brot de SARS, però Wang diu que més tard tenia ganes de col·laborar amb els experts internacionals. Aquesta vegada, en la seva opinió, la investigació de l'OMS serà probablement simbòlica perquè el clima geopolític general fa que els experts científics xinesos no vulguin compartir investigacions valuoses.

Les autoritats xineses han proporcionat poques dades de les mostres que el Centre Xinès de Control i Prevenció de Malalties va prendre durant el desembre del 2019 al Mercat del Marisc de Huanan, el mercat de la ciutat de Wuhan que venia carn de caça i animals vius on es van localitzar moltes de les primeres infeccions. Des de llavors, el mercat ha estat tancat i s'ha enderrocat.

La investigació de l'OMS està centrada en la qüestió de com la malaltia va saltar als humans des dels animals. L’equip està format per un expert en salut animal i un epidemiòleg. Van arribar a mitjans de juliol i encara no s’han identificat ni han parlat públicament.

Ryan va dir que l'organització sanitària està "molt satisfeta amb la col·laboració sobre el terreny", però va matisar que els experts no faran investigacions de camp, sinó que es reuniran amb funcionaris i investigadors xinesos per revisar les dades disponibles.

Des de fa mesos, la Xina i els Estats Units s'acusen mútuament de desencadenar intencionadament el covid-19, teories conspiratives sense cap prova que els doni suport. Els experts continuen convençuts, en canvi, que el covid-19 és un coronavirus que es va originar de manera natural en un animal, molt probablement en els ratpenats.

Però no saben d’on prové, quina és la cadena de transmissió exacta i quantes vegades s’ha produït la transmissió dels animals als humans. Durant un temps, es va pensar que els pangolins eren un possible hoste intermediari entre ratpenats i humans però un estudi recent diu que, tot i ser "probable", no hi ha proves que demostrin que ho és. L'OMS creu que el mercat de Wuhan és el millor lloc per començar a investigar però no descarta afegir-n'hi d'altres.

El govern xinès intenta vendre ara l'acollida a la missió de l'OMS com una mostra de la seva actitud "oberta" i la seva bona gestió de la crisi, però insisteix a demanar que l'organització ampliï la investigació sobre l'origen del virus a altres països.

Zhao Lijian, portaveu del ministeri d'Exteriors xinès, va convidar els Estats Units a obrir una investigació similar dins del seu país, tot i que no hi ha cap prova que vinculi l'origen del virus amb el territori nord-americà.

I si bé el govern xinès diu que dona la benvinguda a la investigació, les autoritats del país encara no han proporcionat detalls sobre els seus propis esforços per localitzar l'origen del virus. Segons els científics xinesos, la investigació sobre aquest tema ha estat bloquejada o retardada diverses vegades.