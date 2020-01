L'OMS descarta declarar l'emergència internacional per l'epidèmia de coronavirus

La Xina ha aïllat tres ciutats del país per evitar l'expansió de l'epidèmia de coronavirus, que ja ha causat 17 morts i ha infectat 633 persones. La mesura radical s'ha imposat primer a la ciutat de Wuhan –a la província de Hubei, al centre del país–, que aquest dijous s'ha despertat aïllada. De matinada, mentre els seus 11 milions d'habitants dormien, les autoritats anunciaven el tancament. Les altres ciutats afectades són Huanggang, de 6 milions d'habitants i situada a uns 70 quilòmetres de Wuhan, i Ezhou, d’un milió i a 60 quilòmetres de Wuhan. En total hi ha uns 20 milions de persones aïllades. Malgrat això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha descartat declarar aquest dijous l'emergència internacional pel brot perquè, ha justificat, "encara és massa d'hora".

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aclarit que el fet que l'organització no declari una alerta global no significa que no consideri que "la situació és greu". Però ha argumentat: "Tot i que s'ha convertit en una emergència sanitària a la Xina, encara no ho és a nivell internacional". Totes les víctimes mortals a causa de l'epidèmia s'han registrat a la Xina, però hi ha persones infectades a més de mitja dotzena de països: Taiwan, Hong Kong, Tailàndia, Corea del Sud, el Japó, Vietnam, Singapur i els Estats Units. També hi ha un home que presenta símptomes de la malaltia a Irlanda del Nord i ha estat aïllat, i quatre persones més que estan sent examinades a Escòcia.

L'OMS no recomana que s'estableixin "restriccions als viatges o al comerç", però sí que demana que es posin en marxa controls als aeroports per detectar possibles casos de coronavirus. Malgrat això, la Xina manté aïllades les ciutats de Wuhan, Huanggang i Ezhou, i ha imposat restriccions de viatge a les localitats de Chibi i Xiantao, també a la província de Hubei.

Així mateix, el govern de Pequín ha cancel·lat diversos actes de celebració de l'Any Nou Xinès, que és aquest diumenge. L'alarma ha fet que es posposi als cinemes de tot el país l'estrena de set pel·lícules, molt esperades per a les festes, perquè es recomana no compartir espais públics tancats. Museus i teatres també han cancel·lat la programació en diverses ciutats, i a Wuhan el Comitè Olímpic Internacional ha suspès una competició classificatòria de boxa.

La decisió de la Xina d'imposar aquesta espècie de quarantena tècnica mostra la preocupació per l'expansió de l'epidèmia. Les sortides s'han suspès als aeroports i les estacions de tren de les tres ciutats aïllades, i a les carreteres s'han establert controls, que han provocat cues quilomètriques, per inspeccionar si els passatgers presenten símptomes de la malaltia. El transport públic també ha quedat paralitzat i les autoritats han recomanat evitar les aglomeracions i prendre mesures profilàctiques.

Mesures que arriben tard

Unes recomanacions que arriben una mica tard, perquè la majoria d'empreses ja han fet festes multitudinàries per celebrar l'Any Nou Xinès. A les xarxes socials també s'ha criticat que les autoritats locals de Wuhan organitzessin fa uns dies un banquet per als funcionaris per celebrar el canvi d'any, al qual van assistir 40.000 persones.

Així mateix, circulen vídeos amb imatges dels carrers de Wuhan buits, centres comercials tancats i supermercats desproveïts. L'alerta ha fet que la gent acumuli menjar pel que pugui passar. També s'han difós imatges d'hospitals plens, amb pacients pels passadissos, i fins i tot amb tendes de campanya per terra.

La decisió d'aïllar aquestes tres ciutats s'ha pres a causa del risc que l'epidèmia s'escampi per les festes de l'Any Nou Xinès –també conegudes com la Festa de la Primavera–, ja que molta gent viatja arreu del país per reunir-se amb els seus familiars. De fet, el gran èxode de vacances ja va començar a principis d'aquesta setmana. Les autoritats calculen que uns 440 milions de xinesos es desplaçaran durant aquests dies. Per tant, no és el millor escenari per contenir l'epidèmia.

Nus de comunicacions

Aïllar Wuhan no és una decisió fàcil i ha generat pànic entre la població. La ciutat és la capital de la província de Hubei, al centre de la Xina. Potser no és gaire coneguda a l'estranger, però és la vuitena ciutat més important de la Xina i és cinc vegades més gran que Londres. Sobretot destaca perquè és un important nus de comunicacions ferroviari i aeri: té un aeroport internacional. Són aquestes bones connexions el que ha propiciat que el virus hagi arribat a altres països.

La quarantena de Wuhan, Huanggang i Ezhou ha fet saltar les alarmes a la resta del país. L'amenaça del brot comença a ser visible en la vida quotidiana. A Pequín, a més de 1.100 quilòmetres de Wuhan, la sensació és de tranquil·litat, però la gent al carrer ja comença a portar mascaretes, i aquesta vegada no és per protegir-se de la contaminació. En llocs públics com oficines del govern, bancs o el metro, els treballadors les han incorporat com a part de l'uniforme.

Tant és així que les mascaretes ja comencen a escassejar a les farmàcies i als supermercats, i se n'ha disparat el preu. Les grans plataformes de comerç electrònic com Taobao i Tmall han advertit als venedors que sancionaran els abusos de preu i han començat a fer màrqueting oferint descomptes perquè ningú es quedi sense.

Falta d'informació al principi

A la capital xinesa de moment s'han confirmat tres casos de coronavirus, i les xarxes socials van plenes de consells per prevenir la malaltia. La professora xinesa Zhang Fen recorda que, durant l'epidèmia de SARS del 2003, la van deixar reclosa amb els seus alumnes al col·legi on feia classes i no va poder anar per Any Nou a veure la seva família. Opina que la Xina s'enfronta a un problema greu, però destaca que almenys ara hi ha més informació i se sap quina malaltia és. "El 2003 ningú sabia d'on venia la infecció ni com s'encomanava, i a més circulaven tota mena de rumors", recorda.

La informació sobre l'abast real de l'epidèmia de coronavirus ha canviat en pocs dies a la Xina, des que dilluns el president Xi Jinping va demanar cooperació i transparència als governs locals per combatre el brot. Des de llavors, sorprenentment, s'ha disparat el nombre de morts i infectats, i a la televisió s'han difós imatges d'hospitals amb sales d'aïllament i personal mèdic protegit amb vestits especials. Una decisió que també arriba tard, ja que 15 dels infectats són personal sanitari. També s'ha anunciat que les autoritats de Wuhan construiran un hospital especialitzat en només sis dies i que la seguretat social cobrirà totes les despeses mèdiques relacionades amb el tractament dels afectats habilitant un sistema de reemborsament. A la Xina la sanitat pública no és universal.