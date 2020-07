La Xina s'apodera del consolat dels Estats Units a Chengdu

La bandera dels Estats Units que encapçalava el consolat nord-americà a la ciutat de Chengdu, al centre de la Xina, ja no hi és. Ha sigut treta aquest dilluns al matí, a primeríssima hora. Concretament eren les 6.24 h –hora local– quan la televisió estatal xinesa emetia en directe la imatge de la bandera nord-americana despenjada a l'interior de l'edifici diplomàtic, que des d'aquest dilluns ja no és propietat de Washington. També s'hi han vist camions de mudança, autobusos i un grup de funcionaris nord-americans, que eren els últims a abandonar el ja antic consolat just abans que una delegació de funcionaris xinesos hi accedissin per la porta principal per recuperar la propietat 35 anys després que fos inaugurada per l'expresident nord-americà George Bush.

El govern de Xi Jinping, doncs, materialitza la política de l'ull per ull: després que el govern de Donald Trump tanqués la setmana passada el consolat xinès de Houston per "espionatge i robatori" (una de les accions més agressives que ha pres Washington des que va establir relacions diplomàtiques amb la Xina el 1979), Pequín contesta tancant el consolat general dels Estats Units a Chendgu, tal com ja havia advertit després de conèixer la decisió de Trump. Un gest que, sobretot, afegeix tensió a les relacions cada cop més complicades entre les dues potències, que es troben enmig d'una guerra comercial –i també freda– de conseqüències i final incert.

"Estem decebuts per la decisió del Partit Comunista Xinès i ens esforçarem per continuar fent arribar la nostra feina a la gent d'aquesta important regió a través dels nostres altres edificis a la Xina", ha dit a l'agència Reuters un portaveu del departament d'Estat dels Estats Units.

El gest de la Xina, però, té dues lectures. La primera, que Xi Jinping no s'arronsa davant l'enèsim desafiament que li arriba des de la Casa Blanca. La segona és que opta per una resposta moderada: la Xina hauria pogut tancar consolats dels Estats Units a la Xina més importants, com el de Hong Kong o el de Xangai. L'edifici de Chengdu aglutinava les províncies del sud-est xinès, entre les quals hi ha la zona sensible de la Regió Autònoma del Tibet, a la qual no es permet l'entrada de diplomàtics ni de periodistes. Els dos països continuen mantenint les seves respectives ambaixades: la dels EUA a Pequín i la de la Xina a Washington. A banda de diversos consolats més.

"Tancat oficialment"

Mentrestant, desenes de ciutadans xinesos s'han apropat aquest matí a l'edifici –molts càmera en mà– per ser testimonis d'aquest simbòlic tancament. "Les autoritats competents xineses han entrat per la porta principal i s'han fet amb el control de les instal·lacions", ha confirmat, a través d'un comunicat, el ministeri d'Afers Exteriors de la Xina a les 10 del matí, moment en què expirava el termini que Pequín havia donat divendres als Estats Units per abandonar l'edifici i evacuar tot el personal. "El consolat ha tancat oficialment", continuava el comunicat del règim.

Divendres els 200 treballadors del consolat van rebre la notícia: tenien 72 hores per desallotjar l'edifici. "La mesura és una resposta legítima i necessària a l'acte injustificat dels Estats Units [de tancar el consolat de Houston]. Complint amb el dret internacional, les normes bàsiques de les relacions internacionals i les pràctiques diplomàtiques consuetudinàries", es van justificar llavors des del ministeri d'Afers Exteriors de la Xina, que nega que el seu consolat a Houston hagi robat propietat intel·lectual o informació d'empreses nord-americanes i que, alhora, acusa també d'espionatge els nord-americans.

Durant el cap de setmana, doncs, diversos camions de mudança ja es van veure entrar i sortir dels voltants del complex, mentre que a les xarxes socials alguns usuaris demanaven poder veure imatges de l'interior per comprovar si els empleats estaven cremant documentació, tal com suposadament van fer els funcionaris xinesos abans d'abandonar Houston.