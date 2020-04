Wuhan (Xina) dona l'alta als últims pacients de coronavirus als seus hospitals

Els últims 12 pacients de coronavirus van sortir de l'hospital aquest diumenge a Wuhan, la ciutat d'11 milions d'habitants que va ser l'epicentre del brot de covid-19 que ha infectat ja prop de 3 milions de persones arreu del planeta. L'últim pacient crític, un home de 77 anys, va ser també donat d'alta diumenge de l'Hospital Pulmonar de Wuhan, de manera que les autoritats van declarar la ciutat lliure de coronavirus. El mateix diumenge, de fet, no es va declarar cap cas nou de covid-19 ni a Wuhan ni a tota la província de Hubei, de la qual és capital.

Aquest dilluns, l'agència estatal de notícies Xinhua anunciava que l'enviada especial del govern xinès a Wuhan, Sun Chunlan (l'única dona que forma part del politburó del Partit Comunista Xinès), havia estat cridada de nou a la ciutat de Pequín i havia tornat, fet que donava per finalitzada la seva missió de supervisar el dispositiu del govern per frenar l'epidèmia a Wuhan. La ciutat entra ara en una fase de control i prevenció de la malaltia "normalitzada" i abandona les mesures "excepcionals".

A la resta del país, l'informe d'aquest dilluns de la Comissió de Salut Nacional assegurava que en les últimes 24 hores només s'havien registrat 3 nous casos, dos dels quals eren importats, per sota dels 11 casos declarats el dia anterior (5 d'importats). Amb l'ombra de la sospita encara sobre la fiabilitat de les dades que facilita el govern xinès, el país origen de la pandèmia ha confirmat fins ara un total de 82.830 casos positius de covid-19 i 4.633 morts. Fins a 50.333 casos es van registrar a Wuhan, on haurien mort 3.869 persones, sempre segons dades oficials xineses.

Mentrestant, el país segueix la seva reobertura progressiva: aquest mateix dilluns han tornat a les aules els estudiants de l'últim curs de batxillerat, els que al juliol hauran de passar el famós Gaokao, la terrible selectivitat xinesa. El govern xinès ja va anunciar el mes passat que la prova quedava ajornada fins al 7 i 8 de juliol i que els alumnes que l'han de preparar serien els primers a tornar a les aules.

Aquests examens decideixen el futur per a milions d'estudiants xinesos cada any, ja que els obren o els tanquen la porta a les millors universitats del país, en funció de la nota que treguin en aquesta prova, en què la memorització és fonamental. Moltes famílies gasten quasi la totalitat dels seus estalvis en classes de suport per poder treure una bona nota en el Gaokao i accedir així als millors centres universitaris del país, una preparació que havia quedat interrompuda amb la pandèmia.

Aquest dilluns, els instituts de secundària i batxillerat han tornat a obrir portes a una trentena de províncies xineses, inclosos Pequín i Xangai, segons Efe, tot i que no s'ha detallat quina quantitat d'alumnes tornaven a les aules. Les autoritats han explicat també que en els instituts i centres oberts es prendrien les mesures de seguretat habituals, com prendre la temperatura als alumnes i obligar-los a portar mascareta. A l'entrada de molts instituts hi havien col·locat també dispensadors de líquid desinfectant perquè els nois es rentessin les mans abans d'entrar.

A Pequín les autoritats locals han especificat que no tenen cap previsió encara per a la tornada als centres escolars de la esta d'alumnes. En total el país té uns 300 milions d'estudiants, molts dels quals han estat fent classe a través d'internet aquests mesos. La tornada als centres s'està produint, de fet, de manera diferent a cada província, en funció de la seva situació sanitària.

També a la capital les autoritats han imposat una sèrie de restriccions per intentar evitar una segona onada de la pandèmia. Entre altres coses, prohibiran als ciutadans de Pequín el que anomenen "comportaments poc civilitzats", com tossir o esternudar sense tapar-se la cara o menjar en el transport públic.