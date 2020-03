Els morts a Itàlia per coronavirus superen ja els de la Xina

Itàlia ja és el país on més persones han mort a causa del coronavirus (3.405) i les infeccions a Europa superen ja les de la Xina, el país on es va originar el brot. En les últimes 24 hores han mort 427 persones per la Covid-19 a Itàlia, elevant el seu balanç de morts a 3.405, per davant dels 3.250 de la Xina. Segons l'últim balanç oficial del govern italià, al país ja hi ha hagut 41.035 casos de coronavirus, dels quals 33.190 son encara avui positius i 4.440 ja s'han curat.

Fa dies que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar Europa com el centre de la pandèmia de coronavirus. Però just aquest dijous les dades finalment ho confirmen del tot: el nombre de contagis de la Covid-19 al continent europeu ja supera els de la Xina, amb 86.931 casos a Europa i 4.090 morts, comparats amb els 81.238 casos al gegant asiàtic, on es va originar el brot, amb 3.250 morts.

Aquest és el recompte que fa ja aquest dijous el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malaties (ECDC, les sigles en anglès), que té dades més actualitzades que l'OMS però que va per darrera dels recomptes estatals, de forma que la xifra europea és probablement encara més alta. L'ECDC calculava aquest dijous 213.254 casos i 8.843 morts a tot el món.

Quan a la Xina ja han superat el seu pic de contagis i anuncien just aquest dijous que per primer cop no s'hi ha registrat cap contagi domèstic nou en 24 hores (tots els casos nous son importats), a Europa les xifres segueixen pujant acceleradament superant les del gegant xinès i sense que es vegi encara on serà el pic.

Però els experts adverteixen que s'ha malentès la importància d'arribar a l'anomenat "pic" de l'epidèmia. "No és tan important saber quan arribarem al pic sinó amb quina intensitat hi arribem: si hi arribem abans voldrà dir que ho hem fet amb la màxima intensitat [aquella que posa en risc de col·lapse els nostres sistemes sanitari] i per això és millor que el pic arribi més tard perquè voldrà dir que el nombre de casos és menor", explicava Álex Arenas, investigador ICREA de la URV que ha fet models matemàtics sobre la Covid-19.

Cap contagi nou domèstic a la Xina

El sorpasso europeu arribava, de fet, el mateix dia que el govern xinès oferia un balanç zero en el seu recompte diari de casos domèstics. No havia registrat cap contagi intern de coronavirus en les últimes 24 hores: els 34 nous casos d'aquest dijous eren tots importats, és a dir, de persones que han contret el virus en altres països i han viatjat a la Xina, segons la Comissió Nacional de Salut Xinesa. A la província de Hubei, on es troba la ciutat de Wuhan, origen del brot, no hi havia hagut cap nou cas.

"És una molt bona notícia. Vol dir que la infecció s'està controlant allà, però encara no podem cantar victòria", explica Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA-CReSA i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però afegia una advertència: "La situació és dinàmica i les infeccions generalment no desapareixen, sobretot tenint en compte que persones sense símptomes tenen la capacitat d'infectar, i a aquestes persones no se'ls fan les proves, de manera que són casos soterrats, i no sabem quants n'hi pot haver. Una altra cosa és que la gent està molt sensibilitzada i les mesures de distanciament social que es mantenen en un cert grau ajuden a disminuir la transmissió efectiva".

El virus ha arribat ja a 158 països. Espanya, amb més de 17.000 casos (el centre europeu en registrava encara 15.000) és el tercer més afectat fora del gegant asiàtic, després d'Itàlia i l'Iran. Amb tot, a tot el món, fins a 84.000 persones s'han recuperat ja de la malaltia.