Sis morts en un motí en una presó d'Itàlia contra les mesures per frenar el coronavirus

Sis presos han mort a la presó italiana de Mòdena en el motí que diumenge van protagonitzar diumenge un grup d'interns que protestaven per les mesures de contenció del coronavirus. Les autoritats locals han suspès les visites de familiars per frenar la propagació de l'epidèmia. Els responsables penitenciaris han aclarit que dues de les morts van ser a causa d'una sobredosi i una tercera està per determinar. Els danys a la presó són importants, pel foc que es va produir durant la protesta i la fiscalia ha obert una investigació. D'altra banda, el govern de Roma ha prorrogat fins el 3 d'abril el tancament de les escoles i universitats de tot el país.

La Xina ha declarat 40 casos nous de Covid-19 en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des que es va declarar el brot. A la ciutat de Wuhan, on es va originar l'epidèmia, s'han pogut tancar 11 dels 16 hospitals de campanya que es van haver d'habilitar per fer front a l'epidèmia. A Corea del Sud, l'altre gran focus a l'Àsia, també hi ha bones notícies: s'han detectat 69 contagis nous, la xifra més baixa de les últimes dues setmanes. Tant Pequín com Seül, però, han advertit que no abaixen la guàrdia. L'extensió del brot s'ha traduït en fortes caigudes a les borses.

Arreu del món ja s'han superat les 110.000 infeccions, de les quals 30.000 fora de la Xina. El principal focus fora del continent asiàtic és Itàlia –amb gairebé 7.400 casos i 366 morts (dels quals 133 en un sol dia, aquest diumenge)–, on el govern ha posat en aïllament 16 milions de persones. Al Pròxim Orient la principal preocupació se centra a l'Iran, on s'han declarat 6.566 casos. A Europa s'han declarat 1.209 casos a França, on les autoritats han prohibit les concentracions de més d'un miler de persones (ja s'havien prohibit les reunions de més de 5.000), amb l'excepció de les manifestacions i el transport pública. A Alemanya s'han superat els mil casos i s'han decretat mesures d'estímul econòmic.

Als Estats Units, s'han confirmat 547 casos. Es tem, però, que puguin ser molts més, per la falta d'un sistema de salut públic d'accés universal. A Califòrnia es preparen per rebre el creuer Grand Princess, on s'han confirmat 21 casos: les autoritats han anunciat que posaran tots els passatgers i la tripulació en quarantena.