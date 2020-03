La Xina es tanca a l'entrada d'estrangers per evitar un rebrot del coronavirus

La Xina suspèn temporalment l'entrada al país de ciutadans estrangers a partir del pròxim dissabte 28 de març per evitar un possible rebrot del coronavirus al seu territori, on la pandèmia es manté estable amb uns 81.000 casos des de fa més de dues setmanes. A més, es redueixen al màxim el nombre de vols d'entrada i sortida al país.

El ministre xinès d'Afers Estrangers ha anunciat aquest dijous que a partir de dissabte se suspendran les entrades al país d'estrangers amb visat o amb permisos de residència, segons informa l'agència Reuters. Les úniques excepcions seran per als estrangers en missió diplomàtica o els que disposin d'un visat del tipus C, que és el que tenen els estrangers que treballen en serveis de transport internacional.

El 80% dels vols internacionals ja s'havien cancel·lat en els últims dies, però aquest dijous, a més, l'Administració d'Aviació Civil Xinesa ha anunciat que a partir de diumenge 29 de març totes les aerolínies hauran de limitar el nombre de vols internacionals a un per setmana i deixar només una ruta cap a cada país.