La Xina enviarà subministraments mèdics d'urgència a Espanya

El ministre d'Afers Exteriors xinès, Wang Yi, ha anunciat aquest diumenge que la Xina enviarà a Espanya subministraments mèdics i de protecció sanitària per al coronavirus, segons Europa Press.

Wang ha parlat per telèfon amb la seva homòloga espanyola, Arancha González Laya, i li ha ofert la seva ajuda, tal com ella mateixa explica a Twitter. Per facilitar la importació de material sanitari per lluitar contra el coronavirus, el ministeri de González Laya "agilitzarà els intercanvis comercials amb la Xina".

He hablado con Ministro de Astos Exteriores de #China Wang YI para agilizar intercambios comerciales 🇨🇳 importante suministrador de material sanitario a 🇪🇸 miles d PYMES españolas dependen de exportaciones a 🇨🇳cooperación para proteger la salud y la economía @MAECgob @ChinaEmbEsp — Arancha González (@AranchaGlezLaya) March 15, 2020

El govern xinès també s'ha ofert a assessorar els equips mèdics espanyols per videoconferència i fins i tot a enviar un equip d'experts a Espanya quan sigui necessari. La Xina ja ha enviat un equip de suport a Itàlia per ajudar el govern de Giuseppe Conte en la seva batalla contra el coronavirus.

La ministra espanyola i el seu homòleg xinès van parlar per telèfon diumenge, l'endemà que l'embaixada xinesa recriminés al dirigent de Vox Javier Ortega Smith que es referís al coronavirus Covid-19 com un "virus xinès". La ministra va garantir a Wang la lluita del govern espanyol contra "l'estigmatització del virus", segons destaca l'agència de notícies xinesa Xinhua.