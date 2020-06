La Xina imposa la llei antisecessió a Hong Kong

Pequín ha aprovat la controvertida llei de seguretat de Hong Kong que amenaça les llibertats polítiques i referma el control de la Xina sobre l'excolònia britànica. Quaranta dies després que la mesura s'aprovés a la reunió anual del Parlament xinès–amb només un vot en contra i sis abstencions enfront dels 2.878 vots a favor – , el Comitè Permanent ha ratificat aquesta matinada la llei. La ratificació ha sigut anunciada a la premsa xinesa, però el text de la llei no s'ha fet públic i coincideix amb la commemoració, dimecres, del 23è aniversari del retorn de la ciutat autònoma a sobirania xinesa sota la premissa d'"un país, dos sistemes", que havia de durar 50 anys i fins ara havia permès a Hong Kong funcionar en un marc autònom. La llei de seguretat havia desencadenat una onada de protestes d'activistes pro democràcia les últimes setmanes.

Els Estats Units han reaccionat revocant l'estatut especial comercial de Hong Kong, al·legant que, de fet, ha perdut la seva autonomia i que es podria desviar tecnologia nord-americana "sensible" a les autoritats xineses. La Casa Blanca també limitarà l'entrada als Estats Units de responsables xinesos relacionats amb la llei.

La legislació, que criminalitza la secessió, subversió, terrorisme i la col·laboració amb governs estrangers, suposa un cop de gràcia a l'autonomia de Hong Kong i, segons els activistes i defensors dels drets humans, serà un instrument en mans de Pequín per esclafar la dissidència. "L'aprovació de la llei de seguretat representa la pitjor amenaça als drets humans en la història recent de la ciutat", ha dit Joshua Rosenzweig, expert en la Xina d'Amnistia Internacional. "A partir d'ara la Xina tindrà el poder d'imposar les seves lleis sobre qualsevol sospitós que esculli".

Segons el diari hongkonguès Global Times, la nova llei inclou condemnes de cadena perpètua, mentre que la televisió pública RTHK assegura que els casos "greus" podran ser jutjats per tribunals xinesos. Mitjans estatals xinesos apunten que Pequín crearà una agència de seguretat nacional a Hong Kong per "orientar" la implementació de la llei i que "en determinades circumstàncies" la Xina tindrà la jurisdicció sobre els detinguts. La llei prevaldrà sobre la legislació de Hong Kong en cas de discrepàncies.

Des que l'excolònia britànica va retornar a sobirania xinesa el 1997, a Hong Kong tenia tribunals, Parlament i premsa independents de Pequín i la tradició de mobilització a la ciutat l'havia convertit en una excepció a la Xina de Xi Jinping, que ha incrementat el control sobre la societat civil . L'any passat un projecte de llei que permetria extradir a la Xina els dissidents va desencadenar un moviment pro democràtic massiu. Aquest moviment és el que està al punt de mira de la nova llei xinesa.

Els activistes més destacats creuen que seran detinguts en els pròxims dies, després que l'any passat van ser arrestades més de 9.000 persones per participar en les protestes, inclosos diputats i activistes que havien difós internacionalment la seva causa. L'activista Joshua Wong ha escrit a Twitter que "comença una nova era de regne del terror".

2. From now on, #Hongkong enters a new era of reign of terror, just like #Taiwan’s White Terror period in history, with arbitrary prosecutions, black jails, secret trials, forced confessions, media clampdowns and political censorship.