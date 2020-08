La Xina justifica una macrofesta en un parc aquàtic de Wuhan

La premsa oficial xinesa surt aquest dijous en defensa de la macrofesta en un complex de piscines de Wuhan, la ciutat on va començar la pandèmia de covid-19. Aquesta setmana s'han fet virals les imatges de milers de persones amuntegades banyant-se sense cap mesura de distanciament, en una polèmica que aquests mitjans consideren producte de "l'enveja" fora de les seves fronteres, pel fet que la Xina suposadament hagi pogut controlar la propagació del virus.

Les imatges van ser difoses per l'agència AFP, com una mostra de la tornada a la normalitat a la ciutat, i van generar una onada de crítiques, algunes de les quals culpabilitzaven la Xina per la propagació del virus arreu del món.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8