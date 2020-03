La Xina ofereix auxili a Itàlia mentre la UE mira cap a una altra banda

La Xina ha enviat a Itàlia un avió amb 30 tones de material sanitari i un equip de nou metges experts que ajudaran a tractar els malalts pel Covid-19 al país transalpí, el segon país més afectat pel coronavirus: ja hi ha gairebé 15.000 persones contagiades i 1.266 morts, 250 més que dijous. Davant el silenci de la Unió Europea, Itàlia ha recorregut a Pequín per fer front a l'emergència.

Un Airbus A-305 de l'aerolínia China Eastern procedent de Xangai va aterrar a Roma la nit de dijous carregat amb 1.000 respiradors mecànics, 20.000 vestits de protecció, 50.000 proves per detectar el coronavirus i desenes de milers de mascaretes. En total, 30 tones de material mèdic que serà distribuït pel govern italià i la Creu Roja entre els hospitals transalpins. "Si ets solidari, reps solidaritat", ha dit el ministre d'Exteriors italià, Luigi Di Maio, agraint l'ajuda enviada des del llunyà Orient.

Equip de metges

A l'avió hi han viatjat nou metges, sis homes i tres dones, liderats pel vicepresident de la Creu Roja xinesa, Yang Huichuan, i l'especialista en reanimació cardiopulmonar, Liang Zongan, responsable de coordinar els prop de 40.000 metges arribats a Wuhan des de tots els racons de la Xina durant l'emergència al país asiàtic.

Francesco Rocca, president de la Creu Roja a Itàlia, ha agraït l'esforç i l'ha celebrat: "En només 36 hores hem aconseguit doblar els mitjans a disposició de les regions gràcies a l'ajuda rebuda". Els especialistes xinesos col·laboraran amb els professionals italians per "compartir els descobriments científics i intercanviar l'assistència i el suport que Itàlia ha mostrat a la Xina a l'inici d'aquesta pandèmia", ha assegurat Yang Huichuan, vicepresident de la Creu Roja a la Xina. Huichuan ha explicat que Pequín compartirà amb Roma la "setena versió d'una solució clínica contra el virus, la més actualitzada, juntament amb el pla de control contra el Covid-19". "Això és el resultat de l'ardu treball de molts companys i esperem poder ajudar-vos en aquesta difícil situació", ha afegit.

"Molts països suspenen els vols i els contactes amb Itàlia, però ens recordarem de tots els que han estat al nostre costat en aquest moment i els tindrem presents en el futur", ha advertit Di Maio. Un canvi d'actitud sorprenent tenint en compte que Itàlia va ser el primer país europeu en tancar el trànsit aeri amb la Xina a finals de gener, després que es detectessin els dos primers casos positius pel Covid-19 en una parella de turistes xinesos a Roma.

Falta de "solidaritat" europea

Les autoritats italianes lamenten la falta de "solidaritat" dels seus socis europeus. "Itàlia viu una condició difícil i la seva experiència en la lluita contra el coronavirus probablement serà últil per a tots els països de la Unió Europea. Per tant esperàvem, almenys per l'interès comú, iniciatives de solidaritat i no moviments que puguin obstaculitzar", ha criticat el sempre discret president italià, Sergio Mattarella, en un insòlit missatge difós dijous.

Fa just un any, durant l'anterior govern format pel Moviment 5 Estrelles i la Lliga de Matteo Salvini, Roma i Pequín van signar un controvertit memoràndum pel qual el país transalpí va oficialitzar la seva adhesió a la Belt and Road Initiative (BRI, segons el seu nom original en anglès), l'ambiciós pla estratègic amb el qual la Xina pretén connectar les economies d'Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica a través d'una massiva inversió en infraestructures ferroviàries i marítimes, i d'aquesta manera estendre el seu poder econòmic i influència geopolítica a Occident. La iniciativa unilateral del llavors govern italià va crear malestar a Europa i els Estats Units, principal antagonista comercial de la potència liderada per Xi Jinping, però ha permès a Itàlia convertir-se en el soci preferent del país asiàtic a Europa.