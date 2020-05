La Xina perfila el full de ruta postcoronavirus

La Xina celebra la seva gran cita política anual per dissenyar el full de ruta postpandèmia. El govern de Pequín ha de fer front a la contracció de l'economia, a l'augment de l'atur, que pot provocar descontentament social, i al deteriorament de la seva imatge internacional pels dubtes que genera la informació sobre l'origen de l'epidèmia.

La cita política més important de l'any es coneix popularment com a Lianghui, que literalment vol dir “dues sessions”. Són la sessió anual de la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès (CCPPX), un òrgan assessor que obre les seves portes demà dijous, i la reunió anual de l’Assemblea Popular Nacional, que s'inaugurarà el divendres.

Quan la capital xinesa encara no havia recuperat la normalitat anterior a la crisi del covid-19, les mesures de seguretat desplegades per al Lianghui han imposat una nova tanda de restriccions i controls.

Malgrat això, aquest plenari, que reuneix l'elit del Partit Comunista per anunciar els objectius econòmics i polítics de l'any, és un senyal definitiu que el govern xinès dona per superada l'epidèmia.

Si altres anys era visible l'ampli desplegament policial per tota la ciutat i el blindatge de seguretat al voltant de Tiananmen, el centre neuràlgic del poder a la Xina, enguany s'hi ha incorporat l'evident cordó sanitari. Els termòmetres i les càmeres de seguretat amb infrarojos per controlar la temperatura corporal s'han afegit al material antidisturbis. En l'actualitat sembla més prioritari potenciar la venda de guants i líquid desinfectant que alertar de l'habitual prohibició de vendre ganivets o alcohol als supermercats mentre dura l'esdeveniment. El codi verd al telèfon mòbil, que certifica a través d' una apli que no ets contagiós, es fa indispensable per moure's per la ciutat.

I la reunió política es fa sota un nou concepte que ens deixa el coronavirus, el de “corredors sanitaris segurs”. Els aproximadament 5.000 delegats, provinents de totes les províncies, inclosa Hubei, l'origen del brot, porten dues setmanes a Pequín. Teòricament han estat aïllats als seus hotels en quarantena. Tots han de sotmetre's a un test de diagnòstic abans de l'inici de les sessions. Dels seus allotjaments es desplaçaran directament al Palau del Poble, asseguren que sota estrictes mesures de control per evitar qualsevol possibilitat de contagi. Només es mouran per “zones netes”, segons han informat en roda de premsa. Els tradicionals banquets, després de les jornades de reunions, haurien desaparegut de l'agenda, almenys en restaurants públics.

Per exemple, des de fa dues setmanes ja no està permès l'accés als cafès i restaurants de l'emblemàtic Hotel Pequín, molt pròxim a la plaça de Tiananmen, on hi ha la seu del Parlament. S'ha convertit en una de les zones d'aïllament per als participants. Amablement i en un excel·lent anglès, una recepcionista, amb un pin del partit a la brusa, informa que l'accés hi està prohibit, però que els visitants seran benvinguts a l'acabar el Lianghui.

Menys convidats

L'esdeveniment se celebra amb l'assistència de menys convidats del món diplomàtic que altres anys. S'ha limitat i complicat l'accés: tots tenen l'obligació de registrar-se un dia abans a Diaoyutai, la residència oficial per a visitants estrangers, i, a més, han de sotmetre's a un test per aconseguir entrar al Palau del Poble.

Les restriccions també han arribat a la premsa. L'any passat més de 3.000 periodistes estrangers van cobrir els actes, però en aquesta ocasió la immensa majoria hauran de seguir les sessions des del centre de premsa, per les pantalles habilitades. I les ja habitualment escasses rodes de premsa es faran per videoconferència.

La Xina celebra la reunió amb l'epidèmia sota control -oficialment només hi ha 85 casos actius en tot el país- però amb por de nous rebrots. En els últims dies s'ha decretat una estricta quarantena a la ciutat de Shulan, a la província de Jilin, fronterera amb Rússia, d’on han tornat ciutadans xinesos contagiats.

Pequín confia recuperar la normalitat després del Lianghui. La mascareta ja no és obligatòria en espais oberts, en els restaurants es relaxen les normes de distanciament i a les comunitats de propietaris ja hi poden entrar visitants. Durant la primera setmana de juny es reprenen les classes de tots els cursos de secundària. Les universitats inicien les classes el dia 6, però amb assistència voluntària, i les guarderies el 8.

De la reunió del Parlament s'espera que s'hi anunciïn els objectius de creixement del PIB per al 2020 i les mesures d'estímul per reactivar l'economia. De ben segur que es debatran iniciatives de prevenció i desenvolupament del sistema sanitari per controlar epidèmies. Les polítiques sobre Hong Kong i Taiwan també seran protagonistes.