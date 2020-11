La Xina té pressa i ja vacuna la població

Si el govern de Xi Jinping ha explotat al màxim el missatge que la Xina, a diferència de bona part del món -també Europa, també els Estats Units- ha aconseguit controlar amb èxit l’expansió de la pandèmia del covid-19, ara l’executiu xinès vol transmetre el mateix missatge amb la vacuna. Xi Jinping vol presumir que Pequín també ha guanyat aquesta cursa. I és que, mentre a Occident les farmacèutiques competeixen pel percentatge d’efectivitat dels assajos clínics de les diverses vacunes contra el nou coronavirus, a la Xina ja han començat a vendre-les. El gegant asiàtic està desenvolupant onze candidats a vacuna, i cinc ja estan en fase 3.

El Wilson es va vacunar a finals de juliol. És l’únic estranger del seu departament que ho ha fet. Treballa, des de fa dos anys, en una de les empreses petrolieres estatals -que prefereix no especificar-, i quan li van preguntar si volia vacunar-se no s’ho va pensar dos cops. Li van assegurar que els seus caps ja s’havien vacunat i recorda que el va tranquil·litzar especialment que el seu superior directe s’anés a vacunar amb ell. El procés, explica, va ser de franc a les instal·lacions de l’empresa. Al cap de dues setmanes li van subministrar la segona dosi i assegura que no ha notat cap efecte secundari en tot aquest temps. El Wilson, de nacionalitat equatoriana, és un dels molts llatinoamericans que han viatjat a la Xina per cursar estudis de postgrau. En el seu cas, les pràctiques van acabar convertint-se en un contracte en una petroliera amb amplis interessos a Llatinoamèrica. Creu que precisament ha sigut la necessitat laboral de viatjar a l’Amèrica del Sud el que, ben aviat, el va convertir en un receptor de la vacuna, perquè, com detalla, no s’ha subministrat encara a tot el personal de la companyia.

Les empreses estatals considerades estratègiques, com les del sector de l’energia, han entrat en el sistema de “vacunació d’emergència” xinès, avalat per l’Organització Mundial de la Salut i que autoritza el subministrament de vacunes quan encara estan en fase de prova. La setmana passada la farmacèutica estatal Sinopharm va informar que ja havia vacunat un milió de persones sota aquesta premissa. I no és una empresa qualsevol: és l’encarregada de desenvolupar dues de les cinc vacunes que estan en la fase 3.

Però els límits dels “usos d’emergència” i la classificació de “treballadors essencials” -els dos arguments que, avalats per l’OMS, defensa Pequín per vacunar- són molt elàstics. El Wilson forma part d’una llarga llista. S’ha vacunat, sobretot, personal sanitari seleccionat i una de les vacunes també s’ha provat en l’exèrcit. A Pequín en alguns mercats han administrat la dosi a treballadors que manipulen congelats -per si el producte pot ser portador del virus- i també als conductors d’autobusos, entre d’altres. Entre “grups d’alt risc” hi ha alts funcionaris, càrrecs directius d’empresa i treballadors i estudiants que viatgen a l’estranger.

La farmacèutica privada Sinovac també fa més d’un mes que vacuna la població amb aquest sistema. Els mitjans de comunicació es van fer ressò, de fet, de les llargues cues per vacunar-se que hi havia en algunes ciutats de la província de Zhejiang, aparentment de manera lliure i per uns 60 euros. En pocs dies es va rectificar i les autoritats van voler deixar clar que només s’immunitzava grups de risc. Però els rumors que corren, almenys per Pequín, diuen que si vols la vacuna i tens influència l’aconsegueixes. Inocular una vacuna que encara està en fase experimental pot aixecar crítiques i generar inseguretat o rebuig en el món occidental, però generalment no a la Xina.

I això que el govern xinès no ha presentat cap protocol de com serà la futura vacunació, com sí que han fet països europeus com Espanya i França. I els geriàtrics o la gent gran, de moment, no han aparegut com a col·lectius d’emergència en cap publicació. Però la realitat és que a la Xina el covid-19 sembla controlat i, per tant, l’efectivitat de les vacunes serà difícil de testar. La falta de casos és la raó per la qual les farmacèutiques xineses duen a terme les proves clíniques de la fase 3 a l’estranger, en països com Indonèsia, el Pakistan, les Filipines i el Brasil.

Al contrari que els seus competidors occidentals, els laboratoris xinesos no han donat gaire informació sobre les dades tècniques ni han fet gala de percentatges d’eficàcia. Davant els anuncis de Pfizer o Moderna, ha estat Zhong Nanshan, el principal expert en malalties respiratòries de la Xina, qui ha sortit a defensar els productes nacionals. Ha assegurat que les vacunes xineses seran segures, amb altes taxes d’eficàcia, i ha destacat que es podran produir a gran escala per permetre una vacunació efectiva a escala mundial. En aquest sentit, Pequín mira de destacar la seva alta capacitat de producció per subministrar-les, especialment als països en desenvolupament.

Geopolítica

I és que per a la Xina les vacunes representen una oportunitat per expandir i reforçar la seva influència al Sud-est Asiàtic, a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica. No només les subministrarà, sinó que també prestarà els diners per comprar-les. Facilitar l’antiviral a Indonèsia o a les Filipines, per exemple, és una manera de seduir una regió amb la qual manté contenciosos per la pesca i les aigües territorials. La diplomàcia de la vacuna també contrarestaria la mala imatge que va resultar de l’enviament de mascaretes falses i la responsabilitat de ser el país on es va originar el primer brot de covid, a la ciutat de Wuhan. Un relat, amb tot, que el règim de Xi Jinping intenta capgirar estenent dubtes i defensant que, de fet, encara no se sap on es va originar realment l’epidèmia que martiritza el món.