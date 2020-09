La Xina es queda sense periodistes australians

Els dos periodistes australians que treballaven com a corresponsals a la Xina han aterrat aquest dimarts a l'aeroport de Sidney. No ha sigut un viatge qualsevol: els dos professionals han retornat a Austràlia per por a ser detinguts arran d'un xoc diplomàtic entre Pequín i Canberra, que ha pujat d'intensitat en els últims mesos. Els periodistes són Bill Birtles, de la cadena de televisió ABC, i Mike Smith, del portal Australian Financial Review. Amb la seva marxa, Austràlia es queda sense periodistes i sense mitjans acreditats al gegant asiàtic per primera vegada des de la dècada dels setanta.

Tant Birtles, que portava a la Xina des del 2015, com Smith, que hi treballava des de fa dos anys, van ser interrogats de manera individual en les últimes 48 hores per agents del ministeri de l'Interior xinès per un suposat cas de "seguretat nacional". Abans oficials de la policia xinesa s'havien presentat als seus respectius domicilis per notificar-los que eren considerats "persones d'interès" per a aquest cas i que, com a conseqüència, se'ls impedia sortir del país. Després d'aquests episodis i davant la por de ser arrestats, tots dos periodistes van ser allotjats durant diversos dies en els edificis diplomàtics australians de Pequín i Xangai, ciutats on vivien, fins que han pogut agafar un avió cap a Austràlia després que els funcionaris australians negociessin amb Pequín el seu retorn.

La seva fugida sembla que està estretament relacionada amb un cas similar que es va produir fa poc més d'un mes. Cheng Lei, una periodista australiana que treballava per a la televisió estatal xinesa, porta tot aquest temps detinguda –i incomunicada– per raons que encara no estan clares.

Els mateixos periodistes han expressat públicament les seves sospites sobre la relació entre haver estat interrogats i el cas de Cheng Lei. Birtles ha assegurat a la cadena ABC que, per la manera com el van interrogar, li va fer la sensació que ell era "una persona d'interès i no el principal sospitós d'un cas existent".

"Lamentable i alarmant"

"Està bé ser a casa, però és molt decepcionant deixar la Xina en aquestes circumstàncies tan estranyes. Ha sigut una gran part de la meva vida, i la setmana passada va ser surrealista", ha tuitejat el mateix Birtles després de tocar terra a Sidney. "Ens alegra que Mike Smith, el nostre corresponsal a Xangai en els últims dos anys i mig, i Bill Birtles, de l'ABC, hagin tornat sans i estalvis a Austràlia aquest matí", han apuntat, per la seva banda, el director d' Australian Financial Review, Michael Stutchbury, i l'editor Paul Bailey. "Aquest incident contra dos reporters que estaven centrats en les seves tasques periodístiques normals és tan lamentable com alarmant, i no beneficia els interessos d'una relació de cooperació entre Austràlia i la Xina", han afegit.

I és que a ningú se li escapa que aquest incident és, precisament, el signe més evident i recent del deteriorament de les relacions polítiques entre Austràlia i la Xina, tal com també han coincidit a afirmar els editorials dels dos mitjans australians involucrats.

Els dos països han protagonitzat aquest any un dur enfrontament després que el govern australià impulsés una investigació internacional sobre l'origen del nou coronavirus. Els dubtes expressats per Canberra sobre la gestió xinesa de la pandèmia han desencadenat una sèrie de represàlies comercials del gegant asiàtic, que han tensat la corda fins al punt que Austràlia ha augmentat l'alerta sobre viatges a territori xinès i ha assegurat que els australians residents a la Xina corren el risc de ser detinguts de manera arbitrària.

I no només això. Les recents lleis contra l'espionatge i la interferència en assumptes domèstics del país oceànic, sumat a les crítiques de Canberra respecte a la militarització al mar de la Xina Meridional i la seva creixent influència a la regió, també han contribuït al malestar de Pequín.