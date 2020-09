Absolen de crim d'odi l'ultra holandès Wilders per "haver insultat" marroquins

Un tribunal d'apel·lació de la Haia ha absolt d'un delicte d'odi el líder ultradretà holandès Geert Wilders, però alhora l'ha condemnat d'"insultar un grup" racial quan l'any 2014 va prometre que si ell guanyava les eleccions hi hauria "menys marroquins" als Països Baixos. Per al tribunal, l'expressió no suposa cap incitació a l'odi i, en la sentència, subratlla que l'expressió utilitzada sobre una minoria "ha anat massa lluny" de la crítica. En aquest sentit, els magistrats qualifiquen d'"injustament ofensives" les paraules, i més tenint en compte "la seva importància com a polític en el debat públic i social".

La sentència suposa una rectificació a la baixa del veredicte de primera instància que va condemnar Wilders d'incitar la discriminació racial, el 2016. El tribunal d'apel·lació accepta algunes de les consideracions presentades per la defensa i justifica que el polític xenòfob surti del procés sense cap sanció concreta pel delicte d'insultar, perquè considera que ja està "pagant un preu alt" per les seves declaracions en contra de la immigració i de tarannà islamòfobes durant els últims anys.

Promesa al míting

Durant les eleccions municipals del 2014, Wilders era candidat de l'ultra Partit per la Llibertat (PVV) i va preguntar en un acte electoral als seus seguidors si volien que hi hagués més o menys marroquins als Països Baixos. En un cor, l'auditori li va respondre a crits "Menys! Menys!", una resposta que el populista es va comprometre a fer realitat si sortia escollit primer ministre: "Llavors, ho farem possible". Finalment, Wilders va quedar a l'oposició.

Després d'aquest dia, milers de persones van denunciar davant la Fiscalia que se sentien discriminades pel míting de Wilders i al desembre d'aquest any el ministeri públic va decidir iniciar un procés contra el polític, que va justificar durant el judici que no es referia a "tots els marroquins", sinó "només als que tenen un historial criminal".