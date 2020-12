Maduro només aconsegueix que voti el 31% dels veneçolans en unes eleccions boicotejades per l'oposició

Tal com era previsible, el chavisme ha guanyat de forma clara les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Veneçuela, que havien estat boicotejades per l'oposició i que han estat marcades per una baixíssima participació: només el 31% dels ciutadans han acudit a les urnes, mentre que el 69% han optat per l'abstenció. La dada reflecteix l'esgotament de la població davant del conflicte polític que viu el país, que des del gener del 2019 té un president sorgit d' unes eleccions considerades fraudulentes, Nicolás Maduro, i un altre d'autoproclamat, Juan Guaidó, que té el reconeixement de l'Assemblea Nacional i de bona part de la comunitat internacional, incloent-hi els Estats Units o el Parlament Europeu.

Segons les dades fetes públiques aquesta matinada pel Consell Nacional Electoral (CNE), un òrgan molt qüestionat per l'oposició, amb el 82,35% escrutat la coalició Gran Polo Patriótico, liderada pel Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) de Maduro, havia recollit el 67,6% dels vots (més de 3,5 milions), mentre que Alternativa Democràtica n'havia obtingut el 17,95% (unes 945.000 paperetes). Aquesta força agrupa diversos partits de l'oposició que van decidir concórrer a les eleccions després que el Tribunal Suprem destituís els seus líders i els imposés noves juntes directives.

"Hem tingut una tremenda victòria electoral", ha dit Nicolás Maduro després que es fessin públics aquests resultats provisionals. Tot i així, encara no s'ha determinat com quedaran repartits els 277 escons que formen l'Assemblea Nacional. El nou parlament es constituirà el 5 de gener.

Resultats qüestionats

Aquest òrgan era fins ara l'única institució del país que no estava controlada pel chavisme, després que a les anteriors eleccions legislatives, celebrades el desembre del 2015, l'opositora Mesa de la Unidad Democrática s'imposés al Gran Polo Patriótico i s'adjudiqués 112 dels 167 escons que tenia aleshores el Parlament. Ara la cambra tornarà a mans del chavisme, tot i que l'oposició ja havia anunciat que no donaria validesa els comicis i Guaidó ha convocat per a aquest dissabte una consulta per demanar als ciutadans si reconeixen els resultats de les eleccions.

Però l'oposició veneçolana no és l'única que considera fraudulents els comicis d'aquest diumenge. L'alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Josep Borrell, ha dit aquest dilluns al matí que les eleccions "no han complert tots els requisits democràtics", ha lamentat que s'hagués impedit l'enviament d'observadors internacionals i ha remarcat que la participació havia sigut "força baixa".