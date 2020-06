La pandèmia dispara el tràfic d'imatges d'abusos sexuals a nens per internet

La pandèmia de covid-19 ha resultat en un augment exponencial de la distribució a través d'internet d'imatges d’abusos sexuals a menors (CSAM, en les sigles en anglès), que ja era elevada abans de la crisi del coronavirus.

Aquesta és una de les conclusions a què ha arribat l' Europol després d'analitzar l'elevat increment del nombre de denúncies i actuacions que s'han fet des dels estats membres de l'organització i des de diferents entitats dedicades a combatre aquestes activitats delictives. L'Europol ha quantificat que el març i l'abril han estat els mesos de més circulació de CSAM, mentre que al maig la situació gairebé havia tornat als nivells d'abans de la pandèmia.

En alguns casos, el nombre d'intents d'accedir a imatges d'abusos sexuals contra nens que han estat bloquejats ha sigut de fins a 9 milions de vegades, segons dades del Regne Unit de la Internet Watch Foundation (IWF), una organització benèfica dedicada a la denúncia i persecució dels abusos contra menors, que ha col·laborat en la captació de dades amb l'Europol.

Les anàlisis de la IWF van en consonància amb les xifres facilitades pels estats membres a l'Europol. Quant als fòrums identificats al web fosc referits a abusos sexuals, s'ha produït un increment d'entre el 50% i el 100%.

A més, altres anàlisis de l'organització Child Rescue Coalition sobre deteccions de CSAM han establert que tant a Itàlia com a Espanya –dos dels països més afectats pel coronavirus– s'ha registrat un gran augment d'aquesta mena de material en les xarxes peer-to-peer (P2P) durant aquests mesos de març i abril. Les P2P són especialment utilitzades pels delinqüents sexuals perquè el tràfic circula a través de la xarxa sense la necessitat que passi per un servidor central. La seva detecció, per tant, és més difícil.

El factor clau d'aquest augment de material contra els drets i les llibertats dels infants, que es recull en un informe de l'Europol fet públic aquest divendres, ha estat el confinament. Per una banda, ha provocat un increment del temps que els nens i adolescents han pogut estar navegant per la xarxa i interactuant en línia; per una altra, ha impedit que els criminals sexuals es desplacessin, i que posessin el focus de les seves accions a internet, al web fosc, així com a les també esmentades xarxes P2P.