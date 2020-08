Un avió amb gairebé 200 passatgers s'estavella en aterrar en un aeroport a l'Índia

Un avió de la companyia Air India Express s'ha estavellat en aterrar a l'aeroport de Kozhikode, a la regió de Kerala, al sud-oest de l'Índia. El vol havia sortit de Dubai, als Emirats Àrabs, i portava uns 180 passatgers a bord. Segons informa l'agència Reuters, l'accident ha provocat "diversos" ferits. Per ara es desconeix si també hi ha víctimes mortals.

Diversos mitjans locals expliquen que l'avió implicat hauria patinat fora de la pista d'aterratge i després el fuselatge –el cos de l'aeronau– s'hauria partit en dos. Així ho mostren les imatges que ha publicat el cos de la Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) a Twitter.

#Kozhikode airport

✅ @airindiain express #AI1344 from Dubai skidded off runway

✅Reported damage to aircraft

✅Approx 180 passengers onboard

✅Nearest @NDRFHQ teams rushing to accident site for Search & Rescue as reqd @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @PIBTvpm pic.twitter.com/YSQ5bIUdWB