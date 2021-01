L’accident que va sacsejar un petit poble pesquer a Indonèsia

Hendrik Mulyadi estava revisant les seves trampes de cranc quan va sentir una gran explosió a l’aigua del seu voltant. De sobte el mar es va aixecar, enlairant la barca del pescador indonesi mentre l’aire s’omplia de fum. "Tinc sort que no em va tocar –recordava dilluns, assegut a casa seva, a l'illa de Lancang, i encara visiblement commogut pel que havia presenciat–. Va ser com un llamp, molt ràpid. Va esclatar quan va tocar l’aigua. Vaig veure alguna cosa flotant: es tractava de restes de l'avió”.

Mulyadi, de 30 anys, és un dels cinc pescadors que treballaven a l'aigua dissabte a la tarda, quan el vol 182 de Sriwijaya Air va caure del cel minuts després de l'enlairament amb 62 persones a bord, 10 de les quals nens i nadons. L'avió es va estavellar al mar de Java, a uns 300 metres d'on pescava el Hendrik.

Una illa habitualment tranquil·la i amb pocs visitants, Lancang s’ha convertit ara en la base de l’operació de cerca i recuperació de l’avió. El lloc de l’accident és a menys d’una milla dels manglars, els cocoters i els plataners de l’illa. Des de la costa encara es poden veure desenes de vaixells pentinant la zona per trobar restes i cossos, intentant recuperar la caixa negra.

El vol de Sriwijaya, que es dirigia cap a la ciutat de Pontianak, a l’illa de Borneo, és el tercer avió de passatgers en poc més de sis anys que s'estavella al mar de Java just després d’enlairar-se de l’aeroport de l’illa de Java. Lancang és una de les anomenades Mil Illes, que en realitat són unes 110 i estan disperses al mar de Java, al nord de Jakarta. Algunes són destinacions turístiques populars, altres, com Lancang, es dediquen gairebé exclusivament a la pesca.

"Des de l'accident de Lion Air, sovint hi penso quan soc al mar i veig passar un avió. Penso, què passaria si s’estavellés aquí? –reflexionava, impactat, el Hendrik–. Aquí hi ha molts pescadors. Ens moriríem tots”.

A la petita illa de Lancang hi viuen unes 2.100 persones, gairebé totes connectades amb el comerç pesquer. No hi ha cotxes, així que els residents es desplacen a peu o amb moto. La carretera principal només té un carril i es triga menys d’una hora a recórrer tota l’illa. Pocs dels illencs han volat mai en un avió, però ja n'han vist tres caure del cel. Els dies clars se'n poden veure mentre surten de Jakarta cap al nord. Tot i així, el Hendrik assegura que mai no hauria pogut anticipar el que va passar dissabte.

La principal amenaça de Lacang són els efectes del canvi climàtic, especialment els tsunamis. La cota més alta de tota la cadena de les Mil Illes és de 7 metres, cosa que deixa a molta gent vulnerable a l’augment del nivell del mar i a tempestes extremes com la que va endarrerir el vol de Sriwijaya abans de l’enlairament. El punt més alt de Lancang és a 2 metres sobre el nivell del mar. Alguns pescadors van pensar que l'accident de dissabte era un tsunami aproximant-se. "No només l'illa de Lancang, sinó totes les illes de les Mil Illes estan amenaçades per les marees altes i els forts vents a causa del canvi climàtic", explica Mahtum, la principal autoritat de l'illa.

Quan l’avió va caure al mar era tan a prop de terra ferma que va fer vibrar les finestres. Un pescador, el Sahapi, era a l’aigua amb la seva tripulació, comprovant les trampes de cranc a poca distància de la barca del Hendrik, quan va passar el desastre. De sobte va sentir una gran explosió i va notar com el mar aixecava la barca. "Vaig veure restes a l'aigua –recordava–. Un fum negre molt espès omplia l’aire i la pluja era intensa. L’aigua era groga i vermella ”.

Al principi va pensar que podria ser un tsunami, però després va recordar que el vaixell del Hendrik era a prop del lloc de l’explosió. Va arribar a pensar que el seu amic havia rebut l'impacte d'un llamp: "Tenia por de ser arrossegat per l'ona. Vaig mirar a la dreta i l'esquerra i no vaig veure el vaixell del Hendrik". Va córrer cap a casa per explicar la mala notícia de la mort del Hendrik, però després va adonar-se del que havia passat. Per al seu alleujament, el seu company va tornar poc després per informar que hi havia hagut un accident d'avió.

Nascut i criat a Lancang, el Hendrik va començar a pescar amb el seu pare de petit i des de llavors no ha deixat el mar. Tota la seva tripulació, de dues persones, era amb ell al vaixell en el moment de l'accident. Després del que va presenciar va quedar tan commocionat que va rebutjar col·laborar amb la policia per mostrar-los la ubicació de l'accident. "Encara estava en xoc. Quan vaig seure a casa, tremolava i tartamudejava mentre provava de parlar. He perdut la gana, encara estic impactat", explicava.

Des de dissabte les autoritats no han permès als pescadors de cranc de Lancang acostar-se a prop del lloc de l'accident per revisar les seves trampes. 550 trampes encara esperen el Hendrik al mar.