Un acord de pau amb grups rebels per impulsar la jove transició democràtica al Sudan

Impuls per al govern de transició al Sudan. L'executiu ha aconseguit que grans grups armats signessin un acord preliminar de pau que suposa un gran pas per acabar amb els conflictes armats que assoten el país africà i que ajuda a consolidar el procés polític que va arrencar arran de la caiguda del dictador Omar al-Baixir, l'abril de l'any passat. Amb tot, ni els rellevants Moviment d'Alliberament del Sudan (SLM) i Moviment Popular d'Alliberament del Sudan del Nord (SPLA-N) s'han sumat a aquest full de ruta.

El camí de la pau és un dels grans compromisos de l' executiu militar-civil que ha de conduir el país a la democràcia fins al 2023. El primer ministre, Abdalla Hamdok, que va encapçalar l'acte al costat del president del Consell Sobirà sudanès, el general Abdel Fattah Burhan, va destacar durant l'acte formal de la signatura que s'estableixen "fonaments forts per construir un estat sudanès". En diferents ocasions, rebels i govern han intentat l'acord i fins ara sempre han fracassat, com va passar el 2006 i el 2011. No obstant això, el nou intent té la destacable novetat que Al-Baixir ja no és l'interlocutor i, a més, inclou les condicions dels grups armats.

Així, el text entra a fons en la causa de la violència i preveu el reconeixement dels drets ancestrals de les tribus i l'anul·lació dels drets de propietat atorgats mitjançant usurpació o arrabassats per l'anterior règim. A més, s'estableix que els rebels tindran representació en el futur Parlament i fins a cinc ministeris del govern transitori. De la mateixa manera, permetrà la integració de milicians a l’exèrcit i el retorn dels desplaçats.

El procés de pau afecta fonamentalment la zona del Darfur, durament castigada per la violència d'un conflicte que va explotar el 2003 i que ha causat almenys 300.000 morts, així com tot tipus de violacions dels drets humans i 2,5 milions de desplaçats, i les de Kordufan i el Nil Blau, desestabilitzades des del 2011.

La visible alegria per la signatura queda aigualida per l'absència dels dos grans grups rebels mencionats, que s'han mantingut al marge de les negociacions i podrien fer descarrilar el procés. No obstant això, altres formacions implicades en el full de ruta confien que finalment tant l'SLM com l'SPLA-N acabin afegint-se al consens.