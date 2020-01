Els advocats de Trump acusen els demòcrates d'orquestrar un cop d'estat

Després de dos anys d'investigació per la sospita d'una conspiració entre la campanya de Donald Trump i Rússia el 2016, la veritable conspiració és la que està orquestrant el Partit Demòcrata. Segons Pat Cipollone, integrant de l'equip d'advocats de Trump a l' impeachment, el que pretenen els demòcrates és: "Perpetrar la interferència més gran en les nostres eleccions de la història dels Estats Units". Cipollone ha advertit aquest dissabte al Senat que els demòcrates estan intentant "anul·lar els resultats de les últimes eleccions" i fins i tot "eliminar" Trump "de les urnes" el 2020. Sense arribar a verbalitzar-ho, cosa que sí ha fet el president en diverses ocasions, la defensa de Trump suggereix que s'està duent a terme un cop d'estat. L' impeachment és tan sols una continuació de la "caça de bruixes" iniciada amb la investigació del Rusiagate.

El principal argument de la defensa de Donald Trump és que el president estava profundament preocupat per la corrupció a Ucraïna, i també pel cost per als contribuents nord-americans de l'ajuda militar a aquest país. Aquesta és l'essència de la conversa telefònica que van mantenir el 25 de juliol el mandatari nord-americà i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski. Almenys segons la versió dels advocats de Trump, que han començat aquest dissabte el seu torn al Senat després de tres dies d'una detallada presentació d'arguments per part de l'acusació demòcrata. Aquella trucada va ser la que va alertar un whistleblower (confident) que va presentar una queixa anònima i va acabar impulsant la investigació de l' impeachment.

La Casa Blanca va fer pública al setembre una reconstrucció transcrita de la conversa entre Trump i Zelenski, i la defensa s'hi ha agafat durant gran part de la sessió d'aquest dissabte. No obstant això, la paraula "corrupció", la gran preocupació de Trump en el cas d'Ucraïna, segons els seus advocats, no es llegeix enlloc del text, i en canvi sí el cognom Biden, el de l'exvicepresident Joe Biden, possible candidat demòcrata a les presidencials del mes de novembre vinent. Trump també va citar a Zelenski el CrowdStrike, nom amb el qual es fa referència a una suposada conspiració entre demòcrates i funcionaris ucraïnesos per perjudicar l'actual president a les eleccions del 2016. Quan Donald Trump li va dir a Zelenski: "M'agradaria que ens fessis un favor", aquest "ens" és, segons els advocats, un favor als Estats Units, no al president a títol personal.

Centrada en la reconstrucció de la trucada del 25 de juliol, la defensa ha insistit que no podia existir el suposat quid pro quo de què els demòcrates acusen Trump, segons el qual el president va retenir l'ajuda militar a Ucraïna per forçar Zelenski a anunciar públicament una investigació contra Joe Biden. No va poder haver-n'hi, segons l'equip legal de la Casa Blanca, perquè l'ajuda militar no apareixia esmentada en la trucada i perquè Ucraïna no va saber que estava retinguda fins a finals d'agost, quan ho va fer públic la web Politico. "No pot existir una amenaça sense que la persona sàpiga que està sent amenaçada", ha conclòs Michael Purpura, integrant de la defensa. Ignorava, però, que hi ha declaracions de funcionaris ucraïnesos en les quals afirmen que ja n'estaven al cas al juliol.

El mateix Purpura ha subratllat que "la major part dels testimonis dels demòcrates no han parlat personalment amb Trump", i que "no hi ha ni un sol testimoni que hagi declarat que el president digués que existia alguna connexió entre les investigacions [que va sol·licitar a Ucraïna] i l'ajuda" militar a aquest país. Potser de manera inconscient avalava l' argument demòcrata que és imprescindible citar a declarar el cap de gabinet de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, i l'exassessor de Seguretat Nacional, John Bolton.