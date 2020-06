El missatge dels afroamericans a Biden: no ser Trump no és suficient

En una primera intervenció davant d'una càmera després d'una setmana de protestes multitudinàries als Estats Units, l'exvicepresident Joseph Biden va reclamar al seu públic imaginar la vida dels negres a Amèrica. "Imagineu-vos –va dir– que cada cop que el vostre marit, fill, dona o filla sortís de casa tinguéssiu por per la seva seguretat. Imagineu-vos que la policia us cridés l'atenció per estar asseguts en un Starbucks".

"La ira, la frustració i l'esgotament són innegables", va admetre el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units. Esgotament. Per a molts nord-americans negres, els últims mesos pesen com anys. La pandèmia del coronavirus ha continuat matant negres de manera desproporcionada, i el ritme d'assassinats recents a Geòrgia, Kentucky i Minnesota, els dos últims a mans de la policia, han provocat les protestes generalitzades a tot el país.

Les protestes han sacsejat més de 70 ciutats i han mostrat la indignació per la mort de George Floyd, el guàrdia de seguretat negre assassinat per un policia de Minneapolis. Els manifestants tallen autopistes i s'enfronten als agents, que els llancen gasos lacrimògens. El dolor i la frustració surten als carrers.



A Colúmbia, la ciutat on Biden va pronunciar el discurs de victòria després de les primàries de Carolina del Sud fa poc més de tres mesos, els manifestants deixaven clar que reclamen molt més del que es dirimirà a les eleccions del novembre. Volen no només justícia per la mort de George Floyd, sinó un canvi en el poder polític i econòmic per impedir l'assassinat de qualsevol altra persona negra sota custòdia policial, que un altre vídeo brutal es faci viral.

"Estic cansat de sortir al carrer, de sentir-me obligat a fer-ho", es queixa Devean Moon, un resident de Colúmbia de 21 anys, i un dels centenars que ha participat a les protestes pacífiques a la ciutat. Sierra Moore, de 24 anys, que porta un cartell casolà que diu "Sense justícia no hi ha pau", constata que protesta pels mateixos problemes pels quals fa un segle protestava la seva àvia. Al costat d'una comissaria, un altre rètol: "Respecta la meva existència o espera la meva resistència".

Desencís juvenil

"No crec que sigui així com arriba el canvi", reflexiona Moore sobre les eleccions. "Durant molt de temps ens han dit què hem de fer, i ho hem fet, i tot continua igual". Les seves paraules expressen un sentiment col·lectiu i serveixen per avisar polítics, grups de drets civils i el propi Joe Biden, el candidat demòcrata que ha instat a la unitat enmig de la frustració. "Si voleu un canvi a Amèrica, aneu-vos a registrar per votar", exclamava l'alcaldessa demòcrata i afroamericana d'Atlanta Keisha Lance Bottoms. Però activistes dels drets humans i figures del partit, com el reverend Jesse Jackson, creuen que cal canviar el marc mental: si els demòcrates volen que la gent els voti, els líders del partit han d'escoltar per què la gent està enfadada.

Quan Joe Biden buscava la candidatura del Partit Demòcrata, majoritari entre els votants negres, per a les eleccions contra Donald Trump, havia intentat aconseguir cert equilibri. El candidat ha parlat amb la família de George Floyd. "Som una nació enfadada, però no podem permetre que la nostra ràbia ens consumeixi", va dir en un comunicat fet públic. "Som una nació esgotada, però no deixarem que el nostre esgotament ens derroti. Hi ha en joc la mateixa ànima d'Amèrica".

Ànsies de canvi

El moment encara pot posar a prova les prioritats de Biden, ja que l'electorat negre, cansat, desitja un canvi molt més gran que la promesa de tornar a la normalitat que ha alimentat la seva campanya. Cal dinamitzar aquests electors, activistes i líders elegits per respondre a les seves demandes de canvi i a la realitat del racisme, però l'exvicepresident, un dels arquitectes del sistema de justícia penal modern, no pot afrontar el racisme sense enfrontar-se a les desigualtats sistèmiques i no pot abordar les desigualtats sistèmiques simplement tornant a l'Amèrica prèvia a Trump. "Les nostres necessitats no són moderades", reitera Jackson, que va ser precandidat demòcrata als 80. De fet, en una entrevista recent el reverend va proclamar que "l'absència de Trump ja no és suficient."

La victòria de Biden a Carolina del Sud va suposar un punt d'inflexió en una campanya irregular. El seu suport provenia de tot arreu, però el principal punt fort el deu als electors negres més grans: les persones que valoren la seva familiaritat i la confiança de la comunitat, juntament amb l'eventual capacitat de derrotar Trump. Ara bé, per guanyar al novembre i complir la seva promesa d'unitat nord-americana, és probable que Biden necessiti més que la coalició que li va donar aquesta victòria clau a Carolina del Sud. I, per involucrar els electors més joves, haurà d'oferir més que la simple promesa de guanyar Trump com a resposta a la desesperació actual.

Hi ha convocat un grup de treball amb experts en justícia penal que donaven suport al senador Bernie Sanders. Biden ha publicat recentment un Pla per a l'Amèrica Negra que cobreix la desigualtat econòmica i els drets de vot. El reverend Jackson, que va donar suport a Sanders a les primàries, va dir que Biden és "un constructor de consens" i, si està envoltat per la gent adequada, la qualitat li hauria de funcionar. No és tan fàcil, perquè Biden també ha de minimitzar els errors, diu l'alcalde de Colúmbia, Stephen Benjamin, al·ludint a la recent controvèrsia en què Biden es va disculpar després d'haver dit en una entrevista que segur que "no ets negre" si dubtes entre ell o Trump.

"El principal bé que té cada candidat, per bé o per mal, és l'autenticitat", afirma l'alcalde Benjamin, que la considera un requisit previ per acostar-se a persones que estan acostumades a patir decepcions. "Crec que si el vicepresident és autènticament el Joe, un home legítimament bo que es preocupa, crec que la gent gravitarà al voltant d'aquesta autenticitat", ha dit.

Pot ser difícil treballar amb una comunitat que se senti desafectada del sistema polític. Trump, de fet, es va fer ahir un embolic intentant allunyar els afroamericans del Partit Demòcrata i va demostrar que no té les coses massa clares. Parlava del col·lectiu MAGA, en el qual s'agrupen els seus votants: "MAGA és Make America Great Again (Fem que Amèrica torni a ser gran). Són patriotes. I, per cert, els encanten els afroamericans, els encanten les persones negres. MAGA adora la gent negra". És a dir, no els inclou.