Un agent federal abat un manifestant que va matar un seguidor de Trump

Un agent federal dels Estats Units ha matat aquest dijous el sospitós d'haver assassinat un seguidor del president nord-americà, Donald Trump, durant un enfrontament registrat el passat cap de setmana a la ciutat de Portland (Oregon) en una protesta contra el racisme.

Segons els diaris The Washington Post i The New York Times, que citen fonts oficials, el sospitós, identificat com Michael Forest Reinoehl, va morir a la localitat de Lacey, a l'estat de Washington, quan un grup d'agents federals van intentar arrestar-lo. Durant l'operació, un agent li va disparar quan l'home "va treure una pistola", segons el relat d'una font del departament de Justícia, que ha precisat que en l'operació van participar-hi membres de l'FBI.

Reinoehl, de 48 anys i vinculat al moviment anarquista Antifa que Trump va amenaçar d'il·legalitzar, era sospitós d'haver matat de dos trets Aaron J. Danielson, de 39, un seguidor del president i membre del moviment d'ultradretà Patriot Prayer, que es va enfrontar amb els que es manifestaven a Portland per denunciar la discriminació sistèmica que pateixen els afroamericans al país.

Poc després que el New York Times publiqués la informació sobre la mort de Reinoehl, Trump ha tuitejat, precisament sobre aquest cas, exigint la detenció del responsable del crim del seu simpatitzant. S'ha preguntat: "Per què la policia de Portland no deté l'assassí a sang freda d'Aaron Danielson".

En defensa pròpia

Hores abans, Reinoehl admetia en una entrevista a Vice News haver matat Danielson en defensa pròpia i assegurava que no havia tingut "una altra opció" al sospitar que Danielson l'anava a apunyalar a ell i a un amic. "Podria haver-me quedat assegut i veure com mataven un amic meu d'una altra raça. Però no podia", va afirmar Reinoehl, que és blanc. L'activista d'esquerres, que es va definir a si mateix com "100% d'Antifa", és un asidu de les protestes d'aquest estiu a Portland, una de les ciutats on hi ha hagut una mobilització més activa i de vegades violenta contra el racisme, després de l'homicidi de l'afroamericà George Floyd al maig a Minneapolis.

Tonight, the Portland protester linked to deadly shooting speaks for the first time exclusively on Vice News Tonight. #VICENewsTonight, 11pm ET on @VICETV pic.twitter.com/BoBlev2eer — VICE News (@VICENews) September 3, 2020

Reinoehl va dir a un periodista fa setmanes que sovint actuava com a "seguretat" en les protestes, i a principis de juliol va ser arrestat per portar una pistola carregada en una manifestació, encara que després el van alliberar. L'activista no ha arribat a ser formalment acusat de l'assassinat de Danielson, i la policia de Portland ha assegurat aquest dijous que seguia investigant l'incident.

Aquest succés es va produir després que una caravana de simpatitzants de Trump i ultradretans de Patriot Prayer recorregués Portland el cap de setmana i s'enfrontés amb els manifestants contra el racisme, als quals van disparar amb perdigons i bales de pintura.

L'incident va donar ales al discurs de "llei i ordre" de Trump, que ha titllat els participants en les protestes d'"anarquistes" i "criminals", sense distingir entre la majoria que es manifesta pacíficament i la minoria que ha participat en aldarulls o disturbis.