Una alcaldessa de l'Equador ordena bloquejar un aeroport per evitar l'aterratge de dos avions d'Iberia

La repatriació dels 600 espanyols bloquejats a l'Equador s'ha vist parada en sec per la decisió de l'alcaldessa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de bloquejar amb vehicles institucionals l'aeroport per evitar l'aterratge de dos avions d'Ibera procedents de Madrid per por, va dir, que els eventuals tripulants i passatgers fossin portadors del coronavirus. Ni la confirmació que l'aparell anava només amb la tripulació necessària va fer que l'alcaldessa, que ha explicat que ha donat positiu de Covid-19, replantegés l'ordre, que ha justificat per la protecció dels seus conciutadans.

Arran de la decisió de Viteri, Ibèria ha cancel·lat els vols de repatriació previstos per als pròxims dies a l'Equador. La infermera mallorquina Aina Elorza és una de les que esperen bitllet de tornada a la capital equatoriana. Forma part d'un grup de 61 voluntaris de l'ONG AISE, amb seu a Santa Coloma de Gramenet, que va arribar al país el 24 de febrer en una missió per prestar suport sanitari a la població local fins al 31 de març. Divuit dels cooperants van poder tornar a casa però 43 encara esperen una resposta i, malgrat que el govern espanyol ha anunciat vols de repatriació, "oficialment no n'hi ha cap constància", explica Elorza des de l'hostal de Quito on passa els dies amb nou voluntàries més de la mateixa organització.

A l'alcaldessa, de moment, la fiscalia l'està investigant per un delicte d'obstaculitzar presumptament tasques humanitàries i sanitàries que van en contra de drets i convenis dels drets humans. Viteri, però, ha assegurat que assumeix totes les responsabilitats que es derivin de la seva actuació. Precisament, Aina Elorza lamenta que l'actuació "irresponsable i inconscient" de l'alcaldessa deixa centenars de persones "sense cap possibilitat de tornar a casa" i que han d'estar confinades en hostals o hotels, amb més dificultats, per tant, per prendre mesures de protecció. El pitjor, diu aquesta jove, és l'angoixa que es causa als familiars, que tenen dos focus de preocupació. El grup de sanitaris preveu que un cop arribin a la Península es puguin reincorporar als seus llocs de treball, tot i que la mallorquina sospita que hauran de passar una quarantena. Des de l'ambaixada, diu, els han fet arribar missatges de calma i els han aconsellat que no agafin cap vol que faci escala a un tercer país, ja que correrien el risc de quedar-se bloquejats.