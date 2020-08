Els metges russos asseguren que no han trobat rastres de verí en les anàlisis de Navalni

Els metges de l'hospital d'Omsk (Sibèria) on està ingressat el líder opositor rus Aleksei Navalni han assegurat aquest divendres que no han trobat restes de verí en les anàlisis. "No s'han detectat verins ni rastres d'ells en les anàlisis de sang ni d'orina", ha afirmat el subdirector del centre sanitari, Anatoli Kalinichenko, citat per l'agència Interfax.

El líder opositor rus, que continua en coma, està ingressat en una unitat de cures intensives d'aquest hospital des d'ahir dijous, quan es va trobar malament mentre volava en un avió des de Sibèria cap a Moscou. La seva portaveu, Kira Yarmysh, va denunciar ahir que la causa del seu malestar podia ser un enverinament a través d'alguna substància que li haurien subministrat en un te.

Aquest matí, abans d'obtenir els resultats de les anàlisis, els metges que el tracten li han denegat el permís perquè se'l traslladi a l'estranger, tal com volia l'entorn de l'opositor, segons ha informat Yarmysh. "El director de l'hospital ha dit que no se'l pot transportar. El seu estat és inestable. La decisió dels familiars no és suficient", ha escrit Yarmysh al seu compte de Twitter.

Segons la portaveu, "la prohibició de traslladar Aleksei és una amenaça directa a la seva vida". "Que es quedi a l'hospital d'Omsk, sense equips, representa un perill mortal", ha afegit. Ahir, el seu doctor personal, el cardiòleg Yaroslav Ashikhmin, que encara no havia pogut veure'l, va fer gestions per traslladar l’opositor rus a un hospital a Hannover, a Alemanya, o a Estrasburg, a França, que disposi de més especialistes en toxicologia.

Yarmysh ha assegurat aquest divendres que s'ha presentat tota la documentació necessària per poder-ne fer el trasllat: la petició d'un familiar i l'acord d'una clínica alemanya per acceptar el pacient. "La decisió de l'hospital és inexplicable i monstruosa", ha subratllat, alhora que ha assegurat que els metges s'havien mostrat disposats anteriorment a autoritzar l'evacuació de Navalni. La portaveu ha afegit que, precisament per això, es va organitzar ràpidament el seu trasllat a Alemanya en un avió medicalitzat.

"És il·legal mantenir Aleksei en un hospital que no compta amb els tractaments, condicions i equips necessaris. No ens ensenyen els informes", ha escrit a Twitter Anastasía Vasílieva, doctora que atén habitualment Navalni i líder del sindicat Aliança de Metges.