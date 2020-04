Alemanya estrena dilluns la "nova realitat" obrint les primeres botigues

"Una nova normalitat". Alemanya començarà demà a saber què és aquesta "nova normalitat" després de la pandèmia del coronavirus que proclama el govern d'Angela Merkel amb els primers passos del relaxament d'algunes de les mesures restrictives que s'havien imposat per contenir la infecció.

Els comerços amb una superfície de fins a 800 metres quadrats podran obrir les portes en alguns estats federats, que són els que tenen competències en la matèria. D'altres, en el marc de l'ordre federal alemany, trigaran una mica més.

El reinici del curs escolar també es farà de manera esglaonada i els centres començaran amb restriccions a acollir l'alumnat: uns dels primers seran els de l'últim curs de batxillerat de la ciutat de Berlín, que recuperaran les aules el 27 de maig, i una setmana després hi aniran els altres cursos però amb grups més petits de l'habitual. Les perruqueries es preparen per obrir el 4 de maig, i altres negocis, com ara concessionaris d'automòbils o botigues de bicicletes, podran obrir abans.

Malgrat el relaxament, la cancellera Merkel ha advertit que no està tot guanyat perquè encara cal alentir més el ritme del creixement de nous contagis per evitar el col·lapse del sistema hospitalari, com ha passat en altres latituds.

Segons un model desenvolupat per l'Institut Max Planck de Dinàmica, sense el reforçament de les mesures restrictives que es va decidir el dia 23 de març –cinc setmanes després del primer cas detectat–, Alemanya estaria des de fa més d'una setmana per sobre dels 200.000 casos confirmats de contagi, segons l'agència Efe.

Les mesures de confinament alemanyes han sigut molt menys restrictives que en altres països de la UE i sempre ha estat permesa la sortida als carrers amb les persones amb què es conviu o en grups de menys de 10 persones per passejar o fer esport a l'aire lliure, i els parcs i carrers del país han estat molt més freqüentats que els de Barcelona o Roma.

Distancia d'1,5 metres

A partir de demà continua vigent el consell de mantenir com a mínim 1,5 metres de distància física al carrer, de la mateixa manera que no es podran aplegar grups de més de 10 persones. L'objectiu del govern de Berlín és reduir el ritme de transmissió en la mateixa tendència que l'actual: si a principis de març cada malalt encomanava cinc persones, ara és molt inferior, només 0,7 persones. Per això la relaxació de les mesures serà a poc a poc i de manera esglaonada, una estratègia que el vicecanceller i ministre de Finances, Olaf Scholz, ha qualificat com a "nova normalitat".

La normalitat a què aboca el postcoronavirus deixa fora gairebé amb tota seguretat del calendari la tradicional Festa de la Cervesa de Munic, que cada tardor omple de locals i turistes la capital bavaresa, segons el primer ministre bavarès, Markus Söder. Els grans esdeveniments que apleguen multituds queden prohibits com a mínim fins al 31 d'agost i no es pot descartar que la vigència de la mesura es perllongui, ja que es calcula que la vida d'abans de la pandèmia serà molt difícil de recuperar abans que no es trobi una vacuna eficient, que pot trigar entre 12 i 18 mesos, i per això la quotidianitat s'omplirà de mesures de precaució.

No es tracta, s'ha dit insistentment, d'una cursa de velocitat, sinó d'una marató. I, tot i els avenços, la situació, ha dit la cancellera Angela Merkel, segueix sent fràgil. Alguns sectors productius no estan satisfets, però entitats com l'Institut de Macroeconomia han advertit que una obertura massa ràpida podria portar a una recaiguda que a la llarga seria perjudicial per a l'economia.