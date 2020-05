Els alemanys reclamen les Illes

"Parlo amb amics que viuen a Mallorca i em diuen que no hi vagi, que no s'hi pot fer res, que els restaurants estan tancats, que hi ha moltes cues als supermercats i la policia controla arreu". Ho explica Heinz-Peter Freiberg, un petit empresari berlinès del sector gràfic que va heretar una casa familiar a les Cales de Mallorca (Manacor), on estiueja i hi passa temporades des dels 12 anys. No hi ha tornat des de finals de l'any passat.

Uns 200 alemanys amb segona residència a les illes han fet arribat aquests dies una carta a la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, per queixar-se de les mesures anticovid-19, que consideren "completament exagerades". Fa un parell de dies el responsable de Turisme del govern alemany, Thomas Bareib, apuntava que aquest estiu potser sí que seria possible viatjar a llocs com les Balears i les illes gregues, els principals destins a la vora de la mar on els alemanys tenen propietats a l'estranger. El mateix Bareib, fa uns deu dies, durant la trobada de ministres i responsables de Turisme de la Unió Europea, assegurava justament tot el contrari: que aquest estiu no es podria viatjar ni a Espanya, ni a Itàlia, ni a Grècia pel coronavirus. El pes del lobi d'alemanys amb negocis i propietats a les illes, però, sembla que s'ha fet sentir.

L'empresari Freiberg és alhora membre de la junta de l'associació automobilística i de viatges ADAC i assegura que l'ambient entre els socis que tenen propietats a les Balears és trist, tens i desconcertant. Els que hi estan empadronats o hi tenen negocis tenen l'opció de viatjar-hi malgrat les restriccions de mobilitat introduïdes amb el coronavirus. “Però gairebé no hi ha vols directes, no s'hi pot anar en cotxe perquè no hi ha vaixells per a vehicles privats i quan ets a l'illa t'has de quedar a casa en quarantena i no pots fer res", es lamenta Freiberg. Fins ara viatjava cada mes a Mallorca per passar-hi uns dies i gaudir de la cuina local, del bon temps i del mar, beneficiós per a la seva salut. Molts dels alemanys que tenen casa a Mallorca aprofiten els mesos entre gener i abril per fer excursions en bicicleta i esport a l'aire lliure. Amb el coronavirus, n'han hagut de prescindir.

651x366 Desinfecció de zones turístiques a Andraitx / CATI CLADERA / EFE Desinfecció de zones turístiques a Andraitx / CATI CLADERA / EFE

“Entenc les mesures i entenc que calen actuacions per aturar l'expansió del virus. Ho veig també a Berlín, on de mica en mica ens estem desconfinant. Però penso que també a Mallorca les xifres comencen a millorar i que cal retirar les mesures: he de pagar uns impostos, però no puc usar ni gaudir de res perquè no hi puc viatjar. No em sembla correcte. Tinc uns drets que ara no són respectats", exposa l'empresari berlinès, que afegeix que és una opinió estesa entre els socis de l'ADAC.

Com que les mesures i les notícies sobre les restriccions pel coronavirus evolucionen setmana a setmana, els alemanys amb segona residència i negocis a les Illes no perden l'esperança, conscients que són un grup de pressió important al país.

La majoria dels 55 alemanys més rics tenen interessos comercials o cases a Mallorca. Aquest és el cas, per exemple, de les famílies Albrecht (propietària de la cadena d'alimentació Albi), Kühne (hotels i empreses de transport com Hapag Lloyd), Deichmann (calçat) i Baus (Bauhaus). Els nascuts a Alemanya (16.021) són l'1,8% dels ciutadans empadronats a Mallorca i hi són la minoria d'origen europeu més gran. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, són el 7,9% dels estrangers empadronats a l'illa.

El ministeri d'Exteriors alemany prohibeix viatjar a Espanya com a mínim fins al 15 de maig i, en general, recomana no viatjar a l'estranger fins com mínim el 14 de juny. Les vacances escolars a Alemanya varien en funció de cada regió federal; les primeres seran Berlín i algunes regions de l'est, que comencen el 22 i el 25 de juny. La pressió als passadissos i a l'opinió pública del lobi turístic es preveu que augmenti les pròximes setmanes.

Al marge de les Balears i altres punts de l'estat espanyol, les destinacions favorites per als alemanys són Grècia, Itàlia, Àustria i Turquia. Grècia ja ha anunciat l'activació dels primers vols per a l'1 de juliol i Turquia obrirà algunes connexions des d'Alemanya i Àustria a partir del juny i les ampliarà al juliol i agost. Àustria vol obrir fronteres amb alguns dels països veïns, amb Alemanya ja abans de l'estiu, i Croàcia negocia amb Àustria, Txèquia i Eslovènia perquè turistes del nord puguin creuar-los en cotxe.