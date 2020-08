Els alumnes de més d’11 anys hauran de dur mascareta a classe a França

Els alumnes de més d’11 anys estaran obligats a portar mascareta als espais tancats i a l’aire lliure als centres educatius francesos si no es pot mantenir la distància de seguretat per evitar el contagi. Així ho estableix una directiva del 9 de juliol que el ministeri d’Educació francès va enviar a final de mes als diferents membres de la comunitat educativa, segons informen diversos mitjans francesos aquest dijous.

A banda dels alumnes, el professorat també estarà obligat a portar la mascareta quan no pugui mantenir una distància mínima d’un metre i mig de seguretat, a excepció dels mestres de les classes de preescolar, que podran treballar sense cobrir-se el rostre. En aquest sentit, el ministeri estableix que el personal tindrà dret a rebre dues mascaretes gratuïtes cada dia per part del centre. A França el curs comença l'1 de setembre.

Sense distància de seguretat

La nova directiva, però, també estableix que no serà obligatori mantenir la distància de seguretat “quan no és materialment possible o quan l’espai no permet acollir la totalitat dels alumnes”. Amb tot, el document també precisa que “l’espai s’ha d’organitzar de manera que es pugui mantenir la màxima distància entre els alumnes”. Així mateix, també elimina l’obligatorietat d’evitar que alumnes de diferents classes es relacionin, una qüestió que s’havia plantejat inicialment.

D’altra banda, el nou protocol també diu que els alumnes podran fer servir els bancs i els jocs i tenir accés als espais col·lectius exteriors, però que caldrà intensificar la neteja als centres educatius. En concret, la nova directiva indica que totes les grans superfícies “que més toquen els alumnes i el professorat” s’hauran de netejar almenys un cop al dia. També afirma que els alumnes d’una mateixa classe o d’un mateix grup podran compartir objectes, com ara pilotes, joguines, llibres o llapis. En aquest sentit, el nou protocol flexibilitza algunes mesures de seguretat sanitària que s’havien plantejat inicialment al país per garantir un retorn segur a l’escola malgrat la pandèmia.