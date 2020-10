Via lliure a la confirmació d'Amy Coney Barrett

Quan va morir la jutge Ruth Bader Ginsburg resultava difícil anticipar que el procés de nominació del tercer candidat de Donald Trump al Tribunal Suprem discorreria de manera tan civilitzada a les portes de les eleccions. Aquest dijous a la nit el comitè judicial del Senat tancarà els quatre dies d'interrogatori a la jutge Amy Coney Barrett. El dia 22 tornarà a elevar la seva nominació al ple del Senat, de majoria republicana, que d'aquesta manera podrà confirmar la jutge abans del 3 de novembre.

La més que probable aprovació per al càrrec de Coney Barrett, de perfil ultracatòlic, garanteix un sòlid domini conservador del Suprem durant dècades. Només quedaran tres jutges considerats progressistes d'un total de nou, motiu pel qual s'esperava una lluita descarnada a la cambra alta. Hi ha en joc drets com el de l'avortament (constitucional des del 1973) i temes tan sensibles com el control d'armes o el dret a vot. I, tot i així, les sessions han transcorregut sense sobresalts.

La placidesa del procés i el seu relatiu impacte informatiu s'explica per diverses raons. D'una banda, el positiu per coronavirus de Trump va fer que la campanya electoral fes un gir dramàtic i va tornar a centrar-se en el que volien els demòcrates: en la gestió que Trump ha fet del virus. De l'altra, i una vegada als republicans els van sortir els números, els demòcrates no hi tenien gaire a guanyar. Haver fet de la campanya un referèndum sobre l'avortament podria haver energitzat la base més conservadora dels republicans. Subratllar el perfil religiós de Coney Barrett, i com això pot influir en la seva posició sobre els casos, hauria alimentat les acusacions d'intolerància religiosa del partit de Donald Trump.

Els demòcrates, malgrat tot, han intentat treure algun profit d'una derrota anunciada. Un dels primers casos que hauria d'afrontar la jutge al Suprem determinarà el futur de l'Obamacare, per la qual cosa han intentat emmarcar la seva nominació com un risc per a la pervivència del popular programa de salut d'Obama en plena pandèmia. L'alarma pot incentivar el vot demòcrata sense alterar tant com l'avortament la base republicana. També han demanat a Coney Barrett que es recusi d'una possible decisió sobre les futures eleccions si Trump, que és qui la nomina, en discuteix els resultats. La jutge, hermètica durant tota la setmana, no s'hi ha compromès.