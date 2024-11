Andorra s'uneix a l'Aliança Global contra la fam i la pobresa del G-20

Andorra la VellaGovern ha acordat l’adhesió voluntària a l'Aliança Global contra la Fam i la Pobresa al món, proposada per la presidència brasilera del G-20. Andorra se suma al reconeixement que la fam i la malnutrició són manifestacions perverses de la pobresa i la desigualtat estructural persistent, i a la necessitat d’erradicar la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions i d'implementar plenament l'Agenda 2030.

L’adhesió a l’Aliança Global implica el compromís del Principat de fomentar polítiques i programes contra la fam i la pobresa, així com proporcionar orientació i suport a polítiques i programes a nivell nacional. Andorra hi dona suport així com a la seva missió de donar suport i accelerar els esforços per erradicar la fam i la pobresa (ODS 1 i 2), mentre es redueixen les desigualtats (ODS 10), contribuint a revitalitzar les associacions globals per al desenvolupament sostenible (ODS 17) i la realització d'altres ODS interrelacionats, promovent transicions sostenibles, inclusives i justes.

Aquesta iniciativa vol implementar, ampliar i millorar els programes socials en benefici dels grups mes pobres i vulnerables, mitjançant una barreja de polítiques publiques que reunirà el coneixement acumulat durant dècades referent a la transferència d’ingressos, protecció social, alimentació escolar i altres programes, basats en les experiències dels països membres i de diverses organitzacions internacionals.

L’Aliança Global contra la Fam i la Pobresa va néixer sota la presidència de l’Índia del G-20, s’ha reprès sota la presidència brasilera i s’ha iniciat formalment a la Cimera de Líders celebrada els darrers dies.