L'Aràbia Saudita condemna a mort cinc persones per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi

La Fiscalia de l'Aràbia Saudita ha anunciat aquest dilluns que cinc persones han estat condemnades a mort per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi l'octubre de l'any passat al consolat saudita d'Istanbul. Fins ara, el règim de Riad no ha aportat més detalls sobre la condemna o sobre la identitat dels condemnats. El fiscal general saudita, Saud al Muagab, ha indicat en una roda de premsa que, a més, hi ha altres penes per a sis condemnats.

Les incògnites sobre l'assassinat de Khashogi, crític amb la monarquia saudita, va generar una onada de polèmica l'octubre del 2018. La relatora de les Nacions Unides sobre execucions extrajudicials, Agnès Callamard, va assenyalar en un informe el juny passat que l' Aràbia Saudita era "responsable" de l'assassinat i va apuntar a "evidències creïbles" que vinculaven el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman amb la mort de Khashoggi.

En els dies posteriors a la seva desaparició, Riad va negar qualsevol relació amb l'assassinat, encara que tres setmanes després –quan les proves s'acumulaven en contra seu– va confessar que Khashoggi havia mort per una baralla accidental. Finalment el govern saudita va admetre que l'assassinat de Khashoggi va ser premeditat però va negar qualsevol vincle dels autors amb la família reial.